8 Mart 2014 gecesi, içinde 239 kişiyle Kuala Lumpur’dan Pekin’e gitmek üzere havalanan Malaysia Airlines MH370 sefer sayılı uçak, kalkıştan sadece 40 dakika sonra radardan silindi. Modern havacılık tarihinin en büyük gizemi, aradan geçen 12 yıla rağmen hala çözülemedi. Ancak 2026 yılına geldiğimizde, bilim insanları ve okyanus kâşifleri "kayıp uçağın" peşini bırakmıyor. İşte son dönemde ortaya çıkan çarpıcı ipuçları ve büyük hayal kırıklığıyla sonuçlanan son arama çalışması.

DENİZ KABUKLARI GERÇEĞİ ORTAYA KOYACAK

Uçağın izini sürmek için en sıra dışı ipucu ne bir enkaz parçası ne de bir uydu görüntüsüydü. 2015 yılında Réunion Adası'na vuran uçağın sağ kanat parçası (flaperon) üzerinde yaşayan barnaküller, araştırmacılar için adeta birer "kara kutu" haline geldi.

Güney Florida Üniversitesi'nden Gregory Herbert ve ekibinin yürüttüğü çalışmaya göre, bu canlıların kabuk katmanları, içinden geçtikleri suyun sıcaklığını kimyasal bir kayıt olarak saklıyor. Bilim insanları bu kabukları okuyarak, parçanın Hint Okyanusu'ndaki rotasını ve dolayısıyla uçağın suya gömüldüğü noktayı belirlemeye çalışıyor. "Yaşayan günlükler" olarak adlandırılan bu yöntem, MH370’in son anlarına dair en taze umut ışığı oldu.

BULAMAZSA ÖDEME YOK

Mart 2025'te Malezya hükümeti, ABD ve İngiltere merkezli deniz robotu şirketi Ocean Infinity ile devrim niteliğinde bir anlaşma imzaladı: "Bulamazsan ödeme yok!"

Şirket, gelişmiş okyanus tabanı tarama teknolojisiyle Hint Okyanusu’nun güneyinde 15.000 kilometrekarelik yeni bir alanı taramaya başladı. Ancak 23 Ocak 2026’da sona eren bu dev operasyon maalesef beklenen sonucu vermedi. 8 Mart 2026'da (faciadan tam 12 yıl sonra) yapılan açıklamada, uçağın yerini teyit edecek hiçbir bulguya rastlanmadığı resmen duyuruldu.

KONTROLLÜ İNİŞ TEORİSİ

Kayıp uçakla ilgili teoriler de evrilmeye devam ediyor. Yıllarca uçağın yakıtının bittiği ve kontrolsüz bir şekilde dalışa geçtiği düşünüldü. Ancak 2024 sonunda yayımlanan yeni bir araştırma, bu tezi kökten sarsıyor:

Sessiz İniş İhtimali: Emekli bilim insanı Vincent Lyne, uydu sinyallerinin uçağın yakıt bitmesiyle düşmediğini, aksine kontrollü bir şekilde doğuya doğru süzülerek suya indirildiğini savunuyor.

Ses Dalgaları: Başka bir grup bilim insanı ise su altı mikrofonlarından gelen verileri inceleyerek, uçağın suya çarpma anında oluşmuş olabilecek akustik sinyalleri "Yedinci Kavis" denilen devasa bir alanda test etmeyi öneriyor.

BİR ADIM DAHA YAKIN

MH370’in aileleri ve sivil toplum kuruluşları aramaların durmaması için baskısını sürdürüyor. Bugün elimizde tek bir mucizevi kanıt yok, ancak yapbozun parçaları yavaş yavaş birleşiyor: Bir deniz kabuğu katmanı, bir ses dalgası kaydı ve taranan binlerce kilometrekarelik deniz tabanı...

Havacılık tarihinin bu en büyük düğümü, her yeni veriyle bir adım daha çözülmeye yaklaşıyor olabilir. Hint Okyanusu’nun karanlık derinlikleri 12 yıldır sakladığı sırrı bir gün mutlaka verecek.