Tıp dünyası, görme kaybı yaşayan milyonlarca insan için umut vaat eden devrim niteliğinde bir buluşa imza attı. Nature Nanotechnology dergisinde yayımlanan dikkat çekici araştırmaya göre, göz içine enjekte edilen mikroskobik altın nanopartiküller sayesinde canlı kalan sinir hücreleri uyarılarak yapay bir görme mekanizması oluşturuldu.

GÖZ İÇİNE ALTIN PARÇACIKLARI KOYULUYOR

Riskli ve karmaşık ameliyatların yerine geçen bu yenilikçi yöntemde, göz içerisine yerleştirilen özel altın parçacıkları yakın kızılötesi ışıkla aktive ediliyor. Işıkla buluşan altın nanopartiküller, retinadaki canlı sinir hücrelerini uyararak beyne iletilen elektrik sinyallerine dönüşüyor. Beyin, aldığı bu sinyalleri anlamlı görsel kalıplara çevirerek hastanın yeniden çevresini algılamasına olanak tanıyor.

MİLYONLARCA HASTA İÇİN UMUT IŞIĞI OLDU

Araştırmacılar altının yapay görme teknolojilerinde yeni bir çağ başlatabileceğini belirtse de sürecin henüz başında olunduğunu vurguluyor. Tamamen deneysel aşamada olan bu yöntemin insan gözünde kusursuz bir görüş sağlayıp sağlamayacağı, önümüzdeki yıllarda gerçekleştirilecek kapsamlı klinik testlerin ardından kesinleşecek. Yine de bu gelişme, karanlığa gömülen milyonlarca hasta için geleceğin en güçlü umut ışığı olarak görülüyor.