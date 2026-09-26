Kendi ülkesindeki çalışma şartlarını geride bırakıp İskandinav coğrafyasına taşınan genç bir kadının yaşam mücadelesi uluslararası kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. İspanya'dan ayrılarak Norveç'in kuzeyindeki Tromsø kentine yerleşen Laura Prieto, yeni işinde elde ettiği gelirle eski hayatı arasındaki devasa uçurumu gözler önüne serdi.

2 SAATTE BİR GÜNLÜK MAAŞINI ÇIKARIYOR

Tromsø şehrinde bir otelde temizlik görevlisi olarak çalışan ve aynı zamanda tur rehberliği yapan genç kadın, sosyal medya hesabından paylaştığı videolarla yeni yaşam standartlarını anlattı. Fiziksel olarak zorlayıcı bir iş yapmasına rağmen aldığı karşılığın hayat kalitesini tamamen değiştirdiğini vurgulayan Prieto, İspanya'da tam bir gün boyunca çalışarak elde ettiği kazancı Norveç'te sadece iki buçuk saatte kazandığını dile getirdi. Kazandığı yüksek ücret sayesinde işe gitmenin kendisi için artık bir yük olmaktan çıktığını belirtirken, çalışma saatlerini esnek tutarak farklı işler yapma fırsatı bulduğunu da sözlerine ekledi.

DÜNYANIN EN YÜKSEK MAAŞLARI VE RAKAMLARIN GERÇEĞİ

Ülkedeki genel gelir seviyesinin yüksekliğine dikkat çeken resmi istatistikler, durumun vahameti hakkında net ipuçları veriyor. 2026 yılının ikinci çeyreği itibarıyla Norveç'te ortalama aylık maaş 63.700 krona, yani 314 bin 998 TL seviyesine ulaştı. Ülkedeki ortalama temel maaşın ise 58.970 kron, yani yaklaşık 291 bin 608 TL seviyesinde olduğu açıklandı. Norveç'te özellikle gençler arasında yarı zamanlı sözleşmelerin son derece yaygın olduğunu keşfeden Prieto, İspanya'daki tam zamanlı çalışma baskısına kıyasla Norveç'te çok daha az saat çalışarak ciddi bir birikim yapabildiğini belirtti. Yüksek yaşam maliyetleri ve sert kış şartlarına rağmen kazandığı paranın tüm bu zorlukları gölgede bıraktığını ifade etti.

BİNLERCE İSPANYOL AYNI YOLU İZLİYOR

Avrupa Ekonomik Alanı kolaylıklarından faydalanarak Norveç'e yerleşen ve sayıları 13 bini aşan İspanyol vatandaşından biri olan Laura Prieto, elde ettiği esneklik sayesinde yaşamını dilediği gibi şekillendiriyor. Soğuk iklim ve kış aylarındaki karanlık günlere rağmen kazancının İspanya'ya kıyasla kıyaslanamayacak kadar iyi olduğunu belirten genç temizlikçi, zamandan ve gelirden elde ettiği tasarrufla yeni projeleri değerlendirdiğini aktardı.