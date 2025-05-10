Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Trabzonspor'u 2-0 mağlup ederek şampiyonluk yarışındaki büyük avantajını korudu. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, karşılaşmanın ardından beIN Sports'a açıklamalarda bulundu.

Gelecek hafta alacakları bir puanla şampiyonluğu garantileyeceklerinin altını çizen Okan Buruk, şu ifadeleri kullandı:

"Genel olarak ikinci yarı bizim için çok daha iyi geçti. İkinci yarı rakibimize de çok fazla pozisyon vermedik. Az kalemize getirdik. Ceza sahamıza az girdiler; ama dediğim gibi onlar da savunma anlamında iyi işler çıkarttılar. Trabzon deplasmanında kazanmak tabii ki bizim için muhteşem ve özellikle bu durumda önümüzdeki hafta bir puan bize yetecek. Tabii ki kazanmak için oynayacağız; ama bir puan bile bizi şampiyon yapacak. Önümüzdeki hafta kendi sahamızda, kendi seyircimizle birlikte şampiyonluğu kutlamak istiyoruz. O yüzden özellikle yine bugün oyuncularımızın performansları, özellikle ikinci yarı performansı önemliydi. Şimdi tekrar kupa maçına hazırlanacağız.

“Ocak ve şubat aylarında transferin ve sakatlıkların olduğu dönemde bazen çok büyük sıkıntılar yaşadık. Oyun olarak ve sonuç olarak sıkıntı yaşadığımız yerler oldu. Bu yarışı hep önde götürdük. Kulübümüzde, camiamızda 6 puan öndeyken bile bir umutsuzluk vardı. Bu umutsuzluğu da özellikle kupa maçındaki Fenerbahçe galibiyetiyle kırdığımızı düşünüyorum. Devamında oynadığımız oyun, konsantrasyonumuz, isteğimiz üst düzeydi. Mayıs ayı yaklaştığında Galatasaray ve seyircisinin daha fazla motive olduğunu hep söyledik. O yüzden taraftarımızla birlikte yeniden mayıs motivasyonunu yakaladık. Şampiyonluk için önümüzde çok küçük bir süre kaldı. Önümüzde Türkiye Kupası finali var. Ona odaklanacağız. Bu sene şampiyonluğu kazanmak istiyoruz. Bunu düşüneceğiz. Buna odaklanıp kazanmaya çalışacağız. Devamında da ligde şampiyonluğu düşüneceğiz.

Benim için tabii ki çok önemli. Bu kulüpte futbolcu olarak çok önemli başarılar yaşadım Devamında teknik direktör olarak da devam ettirmek istiyorum Bu sene inşallah üst üste üçüncüsü, seneye de dördüncüsü olsun diyelim. Bunu başarmak istiyorum."