UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk karşılaşmasında Fenerbahçe, Kadıköy'de Avusturya temsilcisi Sturm Graz'ı 2-0 mağlup etti. Maçın henüz 30'uncu dakikasında ise Sarı-Lacivertlilerin Hollandalı futbolcusu Jayden Oosterwolde, sakatlanarak sahayı sedyede gözyaşlarıyla terk etmek durumunda kaldı.

ARKA ADALE TENDONUNDA KISMİ YIRTIK

Fenerbahçe, 25 yaşındaki oyuncusunun durumuyla ilgili resmi sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yayınladı:

"Futbol Direktörümüz Oğuz Çetin, futbolcumuz Jayden Oosterwolde'nin sağlık durumuna ilişkin bilgilendirmede bulundu.

'Dün akşam Sturm Graz karşılaşmasında sakatlık yaşayan Jayden Oosterwolde'nin Ataşehir @MedicanaSaglik Hastanesi'nde gerçekleştirilen MR görüntülemesi sonucunda arka adale tendonunda kısmi yırtık tespit edilmiştir.

Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından hemen başlanmıştır. Tedavi süreci planlandığı şekilde devam edecektir.

Jayden'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlıklı bir şekilde yeniden aramıza dönmesini temenni ediyoruz."

SAHALARA NE ZAMAN DÖNECEK?

Sakatlığı ve gözyaşlarıyla korkutan Hollandalı savunmacının sahalara 4-6 hafta içinde dönmesi bekleniyor. Oosterwolde'nin bu süreçte en az 5 maçta takımından ayrı olması öngörülüyor.