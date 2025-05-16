Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın rozet taktığı Ekici, TBMM’de tutanaklara da yansıyan konuşmalarında, “İktidar bilincini yitirdi, milleti perişan etti, yolsuzluklarla anılıyoruz. Sebep Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemidir, sorumlu ‘Nas’ gibi kutsal değerleri kullananlardır. Abuk sabuk hesaplar yapmayı bırakın, millet masal dinlemekten bıktı’’ demişti.

Ekici parti değiştirmeden önce Meclis’te iktidarı ayrıca şu sözlerle eleştirdi:

20 ARALIK 2023: Yargı bağımsızlığı ve hukuk devletine yönelik ihlaller arttı. TBMM’nin hesap sorma gücü etkisizleşti.

11 TEMMUZ 2023: Milletimiz ağır bir ekonomik yıkım yaşıyor. Yoksulluğu bitirmek için gelen iktidar milleti perişan etti.

29 KASIM 2023: Allah aşkına abuk sabuk hesapları bırakın, maaşlara güncelleme yapalım.

04 TEMMUZ 2024: Bu hükümet uçana kaçana vergi koyuyor. Çiftçiye sadaka misali destek ama elektriğine yüzde 30 zam.

28 TEMMUZ 2024: İktidarın akıl dışı ekonomi politikaları sonucu oluşan enflasyonist ortam iğneden ipliğe her şeye darbe vurdu.

8 OCAK 2025: Bir Hükûmet bu kadar mı plansız olur, hiç mi bir sözünü yerine getiremez?