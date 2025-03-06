Mimar Ece Gürel'in bulunduğu haberinin ardından, eşi Sezer Gürel, sosyal medya hesabında birlikte çekilmiş fotoğraflarını birleştirerek bir video paylaştı.

Videonun altına "Yeni hayatının ilk günü kutlu olsun sevgilim" şeklinde bir mesaj ekleyen Gürel, paylaşımında dikkat çeken bir detayla da karşılaştı. Paylaşımda yer alan "91688 419 818719 914481" sayıları, "Grabovoi Sayıları" olarak biliniyor ve profilin açıklama kısmında dikkat çekti.

Grabovoi Sayıları, Rus matematik profesörü Grabovoi'nin geliştirdiği bir yöntemdir. Profesör, "Matematik, Tanrının evreni yazmak için kullandığı alfabedir" diyerek, sayılar, frekanslar ve titreşimler içeren bir "şifa yöntemi" oluşturduğunu öne sürüyor.

Bu şifa yöntemine göre, her sayının kendine ait bir sembolü ve titreşimi bulunuyor. İnsanların bilinçlerinde ise bu sayılara karşılık gelen bir frekans yer alıyor. Hangi sayının kullanılacağı ise ihtiyaç duyulan duruma göre değişiyor.

"İlahi bir bilim" olarak kabul edilen bu sayı dizilerinin, "kendi kendimizi engellediğimiz" durumlarda olumsuz düşüncelerimizi temizlediğine, ışığımızı artırdığına ve frekansımızı düzelttiğine inanılıyor.

Grabovoi sayıları ve anlamları

-419 818719 914481: saygı duyulan bir kişi olmak

-91688: blokaj kaldırmak için kullanılan bir sayıdır.

519 7148: Fiziksel iyileşme için kullanılan bir Grabovoi sayısıdır.

318 798: Kişisel başarı ve finansal refah için kullanılan bir diğer sayıdır.

5207418: "Mucizeleri hayatına çekmek"

888412: "Aşkı hayatına çekmek"

4812412: "Sağlıklı olmak"

918197185: "Kötü enerjilerden korunmak"

Grabovoi kimdir?

Grigori Grabovoi, Rus kökenli bir matematikçi, bilim insanı, yazar ve spiritüel öğretmendir. 1963 doğumlu olan Grabovoi, özellikle "hayatın iyileştirilmesi" ve "kişisel gelişim" konularında geliştirdiği sayılarla tanınmaktadır. "Grabovoi sayıları" veya "Grabovoi tekniği" olarak bilinen bir yöntemle ün kazanmıştır. Bu teknik, sayıların ve belirli frekansların insan bilinciyle ve evrensel enerjiyle etkileşime girdiği inancına dayanan bir yaklaşımdır.