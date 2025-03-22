2025 yılı itibarıyla altın fiyatlarında ciddi bir artış yaşandı. Gram altın, 4 bin lirayı aşarak tarihi bir zirveye ulaşırken, ons fiyatı da 3 bin doları geçti. Peki, altındaki bu yükselişe yol açan sebepler neler? İşte altın fiyatlarını yukarı çeken dört ana faktör:

1. Küresel jeopolitik riskler

Altın, belirsizlik dönemlerinde güvenli liman olarak tercih edilen bir varlık olma özelliği taşıyor. Özellikle ABD Başkanı Donald Trump’ın gümrük tarifeleri politikaları ve küresel düzeni daha da bozma tehdidi, yatırımcıları altına yönlendirdi.

Jeopolitik risklerin artmasıyla birlikte altının değeri de hızla yükseldi. 2025 yılı boyunca, ons altın fiyatı 400 dolardan fazla değer kazandı ve 18 kez rekor kırarak tarihi zirveleri gördü.

2. Ticaret savaşları ve gümrük tarifeleri

ABD'nin ithalat tarifeleri, küresel ticaretin ve ekonomik büyümenin geleceğine dair endişeleri artırarak altın fiyatlarını destekledi.

Ticaret savaşları, yatırımcıları altına yönlendiren ana faktörlerden biri haline geldi. Londra'dan New York'a altın transferleriyle başlayan bu süreç, altın fiyatlarının rekor seviyelere çıkmasına yol açtı.

3. Artan ABD bütçe açığı

ABD'nin büyüyen bütçe açığı, altın fiyatları üzerinde önemli bir etki yaratıyor. 2025'in şubat ayında ABD bütçe açığı, geçen yıla göre yüzde 38 artarak 1,15 trilyon dolara ulaşmış durumda. Bu artış, yatırımcıların doların geleceği konusunda belirsizlik yaşamalarına ve altına yönelmelerine neden oluyor.

4. Merkez Bankalarının altın alımları

Dünya genelindeki merkez bankaları, küresel ekonomik belirsizlik ve jeopolitik risklere karşı korunmak için altın rezervlerini artırmaya devam ediyor.

2023'te merkez bankaları, 1051 ton altın alırken, 2024'te de bu trendin devam etmesi bekleniyor. Özellikle Çin, 18 ay aradan sonra tekrar altın alımına başladı ve resmi altın rezervlerini 2.290 tona çıkararak rekor kırdı. Bu artış, altın fiyatlarının yükselmesine katkıda bulundu.

Altın, güvenli liman olarak yatırımcıların tercih ettiği bir varlık olma özelliğini sürdürürken, küresel jeopolitik riskler, ticaret savaşları, ABD bütçe açığı ve merkez bankalarının altın alımları gibi faktörler altın fiyatlarını yükseltmeye devam ediyor.

Uzmanlar, bu eğilimin 2025'te de devam edeceğini ve altın fiyatlarının yeni zirveler görebileceğini öngörüyor.