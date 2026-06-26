Küresel piyasalarda altın fiyatları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımlarını sürdürebileceği beklentisi ve doların güçlenmesiyle birlikte değer kaybetmeye devam ediyor.

Haftanın son işlem gününde de satış baskısı etkisini gösterdi. Ons altın, üst üste dördüncü haftayı da kayıpla kapatmaya hazırlanırken psikolojik 4.000 dolar seviyesinin altını test etti.

ONS VE GRAM ALTIN GERİLİYOR

Spot altın fiyatı gün içinde yüzde 0,9'a yakın düşüşle 3.991 dolar seviyelerine kadar geriledi. ABD vadeli altın kontratlarında da benzer bir düşüş eğilimi görüldü. Yurt içinde gram altın ise yüzde 0,3 civarında değer kaybederek yaklaşık 6 bin lira seviyesinde işlem gördü.

ANALİSTLERDEN DÜŞÜŞ UYARISI :"3.400 DOLAR GÖRÜLEBİLİR"

Piyasa uzmanları, altındaki aşağı yönlü hareketin devam edebileceğine yönelik uyarılarda bulunuyor.

OANDA Kıdemli Piyasa Analisti Kelvin Wong, Fed'in şahin para politikasının dolar üzerinde güçlü bir etki yarattığını ve bunun altın fiyatlarında aşağı yönlü kırılmayı tetiklediğini ifade etti.

Wong, mevcut düzeltme sürecinin devam etmesi halinde ons altında uzun vadede 3.400 dolar seviyesinin görülebileceğini öngördü.

ENFLASYON VE FAİZ BEKLENTİLERİ BASKIYI ARTIRIYOR

ABD'de enflasyonun yüksek seyretmesi ve faiz artırımı beklentilerinin güçlenmesi, altın üzerindeki baskıyı artıran ana faktörler arasında yer alıyor.

Piyasalarda yıl sonuna kadar ek faiz artırımı ihtimali fiyatlanmaya devam ediyor. Güçlü dolar endeksi de altını diğer para birimleri karşısında daha pahalı hale getirerek talebi sınırlıyor.

DEĞERLİ METALLERDE GENEL DÜŞÜŞ GÖRÜNÜYOR

Altındaki düşüşe paralel olarak diğer değerli metallerde de gerileme görüldü. Gümüş, platin ve paladyum fiyatları da haftayı kayıpla kapatmaya hazırlanıyor.

ONS ALTIN DÜŞERSE GRAM ALTIN KAÇ TL OLUR?

Analistlerin dikkat çektiği senaryonun gerçekleşmesi durumunda iç piyasadaki fiyatların nasıl etkileneceği hesaplandı. Ons altın 3 bin 400 dolar olursa gram altın yaklaşık 5 bin 96 TL civarına denk gelir.