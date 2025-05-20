Altın fiyatlarındaki düşüş dur durak bilemden devam ediyor. Küresel piyasalardaki jeopolitik riskler ve makro ekonomik veriler altın fiyatları üzerinde etkili oluyor. Sene başından bu yana rekor üstüne rekor kıran altın fiyatları 7 Mayıs'tan beri düşüyor. 7 Mayıs haftasında 3 bin 436 dolarda olan ons altın geçtiğimiz gün 3 bin 120 dolar seviyesine gerileyerek 316 dolarlık kayıp verdi. Gram altın dünden bu yana 50 lira düşerken, dolar/TL ve euro/TL tarafında da sert yükselişlerin olduğu görülüyor.

Yaşanan gelişmelerin etkisiyle dünü 3 bin 250 dolar ile 3 bin 206 dolar aralığında geçiren ons altın günü 3 bin 230 dolardan tamamladı. Yeni günde ise sabah seansında 07.40'da 3 bin 212 dolarda bulunuyor.

GRAM ALTINDA SON DURUM

Dolar/TL kurundaki kısmi yükseliş ve ons altındaki düşüşlerin etkisiyle, gram altında aşağı yönlü eğilimlerin hakim olduğu görülüyor. Dünü 4 bin 58 lira ile 4 bin 2 lira aralığında geçiren gram altın günü 4 bin 25 liradan tamamladı. Yeni günde sabah seansında aynı saat diliminde 4 bin 10 lirada bulunuyor. Gram altın bir günde 50 liralık kayıp vererek satışlarını derinleştiriyor.

KAPALIÇARŞI ALTI FİYATLARI

Kapalıçarşı altın fiyatları ile resmi altın fiyatları arasındaki fark devam ediyor. Kapalıçarşı'da gram altın 4 bin 123 liradan satılırken, resmi rakamlarda ise 4 bin 10 liradan satılıyor. İşte Kapalıçarşı altın fiyatları...

DOLAR/TL VE EURO/TL YÜKSELİŞTE

Döviz kurları yeni haftayı hareketli açtı. Geçen haftalara göre hareketliliğin yaşandığı döviz kurlarındaki yükseliş haftanın ikinci işlem gününde de devam ediyor

Dolar/TL kuru haftanın ikinci işlem gününde 38,86 seviyesinde yukarı yönlü sert hareketlilik sergiliyor. Euro/TL'de de yükselişlerin hız kazandığı görülüyor. Sabah seansında 43,78 seviyesinde yukarı yönlü hareketleniyor.

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