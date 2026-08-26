Dün gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,21 artışla 7 bin 204 liradan tamamlamıştı.

Bugün ise güne satıcılı başlayan gram altın saat 09.30 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,6 azalışla 7 bin 161 lira seviyesinden işlem görüyor.

Aynı dakikalarda çeyrek altın 11 bin 722 liradan, Cumhuriyet altını 46 bin 673 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı da yüzde 0,7 azalışla 4 bin 626 dolardan işlem görüyor.

BİN LİRADAN FAZLA KAZANDIRDI

Altın fiyatları Ağustos ayına pozitif başlangıç yaptı. Ons altın yükselişiyle, gram altını da uçurdu. Ağustos ayına 6 bin 124 liradan başlayan gram altın, 7 bin 263 liraya kadar yükseldi. Bir ayda bin 139 lira birden artış gösterdi.

GÖZLER ABD'DEKİ GELİŞMELERDE

ABD mali sürdürülebilirliğine ilişkin güvenin yeniden bozulması ve ABD Hazinesinin uzun vadeli tahvil geri alım operasyonlarının büyüklüğünü artırma kararı son günlerde altın fiyatlarını pozitif etkilemişti.

Doların değerlenmesi ve kar satışlarının etkisiyle bugün altının ons fiyatında düşüş eğilimi öne çıkıyor.

Orta Doğu'daki jeopolitik gelişmeler varlık fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor. ABD hükümetinin, İran ile yaşanan çatışmalar sırasında tahliye edilen bazı büyükelçiliklerine diplomatlarını geri göndermeye hazırlandığının öne sürülmesi ve arabulucu ülkelerin taraflar arasındaki müzakerelerin yeniden başlayabileceğine ilişkin açıklamaları, olası bir anlaşmaya yönelik iyimserliği artırdı.

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