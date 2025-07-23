ABD Başkanı Donald Trump'ın Japonya ile 550 milyar dolarlık bir ticaret anlaşmasına varıldığını açıklamasının ardından yatırımcıların risk alma iştahı arttı. Bu gelişme, güvenli liman olarak görülen altına olan ilgiyi azaltırken, spot altın fiyatlarında hafif bir geri çekilmeye neden oldu. Ancak doların zayıf seyri ve ABD tahvil faizlerinin düşük kalması, değerli metaldeki kayıpları sınırlı tuttu.

ALTIN FİYATLARINDA SINIRLI GERİ ÇEKİLME

Spot altının ons fiyatı yüzde 0,2 oranında gerileyerek 3.423,44 dolardan işlem gördü. Günün erken saatlerinde 16 Haziran’dan bu yana en yüksek seviyesini test eden altın, ABD vadeli işlemlerinde de benzer bir eğilim izleyerek yüzde 0,2’lik kayıpla 3.437,70 dolara indi.

GRAM ALTIN REKORUN ARDINDAN GERİ ÇEKİLDİ

ABD ile Japonya arasında varılan anlaşmanın ardından gram altın gece saatlerinde 4.471 liraya kadar yükselerek rekor kırdı. Ancak sabah saatlerinde yüzde 0,2'lik değer kaybıyla 4.454 liraya geriledi.

TRUMP'TAN JAPONYA HAMLESİ

Trump, ABD'nin Japonya'dan ithal edilen ürünlere yüzde 15 oranında gümrük vergisi uygulayacağı bir anlaşmanın yürürlüğe girdiğini duyurdu. Anlaşmanın açıklanması piyasada riskli varlıklara olan ilgiyi artırdı.

YENİ MÜZAKERE TURU STOKCHOLM'DE

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Washington ve Pekin yönetimlerinin ticaret görüşmelerini 12 Ağustos'a kadar uzatmayı değerlendireceklerini ve gelecek hafta Stockholm'de bir araya geleceklerini açıkladı.

UZMANLARIN ALTIN DEĞERLENDİRMESİ

CM Trade'in Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, "1 Ağustos’a kadar yeni ticaret anlaşmaları gündeme gelirse, bu durum yatırımcıların risk iştahını daha da artırabilir ve altın talebinde zayıflamaya yol açabilir" yorumunu yaptı.

Ancak Waterer, dolar üzerindeki baskının sürmesi halinde altının yeniden 3.500 dolar seviyesini test edebileceğini de vurguladı.

ASYA PİYASALARI ANLAŞMA SONRASI YÜKSELİŞTE

Trump’ın Japonya ile imzaladığı anlaşmanın etkisiyle Asya borsalarında genel bir yükseliş yaşanırken, Japon hisseleri pozitif ayrıştı.

ZAYIF DOLAR ALTINI DESTEKLİYOR

ABD dolar endeksinin son iki haftanın en düşük seviyelerinde seyretmesi, altını dolar dışı yatırımcılar için daha cazip hale getirdi. Ayrıca, ABD 10 yıllık Hazine tahvili getirileri 9 Temmuz'dan bu yana en düşük seviyeye inerek altına dolaylı destek verdi.

TRUMP'TAN POWELL'A YENİ SALDIRI

Başkan Trump, Fed Başkanı Jerome Powell’a yönelik sert eleştirilerine devam etti. Powell’ı “aptal” olarak nitelendiren Trump, faiz oranlarını yüksek tutmakla suçladı ve görevden alınabileceğini ima etti.

PİYASALARDA VOLATİLİTE UYARISI

City Index Kıdemli Analisti Matt Simpson, düşük likiditenin etkili olduğu piyasalarda, Powell üzerindeki görevden alma baskısının hafiflemesi halinde volatilitenin azalabileceğine dikkat çekti. Ancak, ayı piyasası koşullarında fiyatların 3.500 doların altına inmesi durumunda satış baskısının artabileceği uyarısında bulundu.

DİĞER DEĞERLİ METALLERDE SON DURUM

Gümüş fiyatı yüzde 0,3 düşüşle 39,15 dolara gerilerken, platin yüzde 0,3 kayıpla 1.437,83 dolardan işlem gördü. Paladyum ise yüzde 0,8 değer kaybederek 1.264,96 dolara indi.