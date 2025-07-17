“Jeopolitik Gerilim Etkisini Artırıyor”

Memiş, Orta Doğu’daki gelişmelerin piyasalara olan etkisine dikkat çekerek, “Orta Doğu’da işler oldukça kızıştı. Jeopolitik gerilim tekrar tırmandı, bu durum tüm finansal enstrümanlar üzerinde belirleyici olacak. Dolar, euro, gram altın, ons altın, gram gümüş ve ons gümüşte hangi bant aralıklarının izlenmesi gerektiğini açıklamaya çalışıyorum” ifadelerini kullandı.

BIST 100 İçin Alt-Üst Seviyeler Verildi

İsrail kaynaklı saldırıların ardından Borsa İstanbul’da %1’lik değer kaybı yaşandığını belirten uzman isim, şu yorumda bulundu:

“Aşağıda 9800, yukarıda ise 10.800 puan bandı takip edilmeli. Yıl sonu için 11.800 – 12.000 puan hedefimiz sürüyor. Ancak 10.000 puanın altına sarkan bir endeks de görebiliriz.”

Dolar ve Euro Tahminleri Değişmedi

Piyasalarda doların stabil bir seyir izlediğini aktaran Memiş, yıl sonu için daha önce paylaştığı 45 TL’lik dolar tahmininin değişmediğini söyledi. Euro cephesinde ise beklentisinin 1.20 seviyesinde olduğunu belirtti. Euro/TL paritesinin şu an 46,85 seviyesinde olduğunu ifade eden uzman, “Kurda 47 lira üzeri seviyeler görebiliriz” dedi.