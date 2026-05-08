Ayhan Güner, vatandaşların yıllardır rağbet ettiği ürünlerin aslında ülkeye fayda sağlamadığını belirterek, "Bence gram altın yasaklansa daha iyi. Bunun ekonomiye bir katkısı yok. Çeyrek altının da ekonomiye katkısı yok" dedi.

ÜRETİMİNDE İŞÇİLİK OLMAYAN YATIRIMIN KATMA DEĞERİ YOK

Ayhan Güner, gram altına yatırım çılgınlığının yaklaşık 8, 9 yıl önce bir firmanın adımıyla başladığını anlattı.

Üretim sürecinde hiçbir işçilik bulunmayan söz konusu ürünlerin katma değer yaratmadığını, yatırımcılara bilezik gibi alternatiflere yönelmelerini tavsiye etti.

Sektör temsilcisi, "Bilezik alsa en azından bir işçilik var, bir üretici var, fabrikada üretiliyor. Bunlar da işçilik de yok, hiçbir katma değeri yok" cümleleriyle sektördeki yapıyı anlattı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesindeki Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü ile altın rafinerilerinin yoğun talebi karşılamakta yetersiz kaldığı ortaya çıktı.

Ayhan Güner, Darphane kapasitesinin çeyrek basımına yetişemediğini ve ürünlerin hızla karaborsaya düştüğünü aktardı.

1 kilo çeyrek altında 15.000 dolar civarında fark oluştuğunu söyledi.

Türkiye genelinde faaliyet gösteren 6 veya 7 rafinerinin de gram talebine yanıt veremediğini, çarşıya çıkan emekli bir vatandaşın bütçesine göre hemen bu ürünlere yönelmesinin piyasayı kilitlediğini vurguladı.

YURT DIŞI MÜŞTERİSİ KAÇTI

İç piyasadaki fiyatlar ile uluslararası borsalar arasındaki makas giderek açılıyor.

Ayhan Güner, Türkiye piyasasında altının kilogram fiyatının dünya geneline kıyasla 6.000 ile 7.000 dolar daha pahalı seviyelerde gezindiğini kaydetti.

Bu maliyet farkı yüzünden yurt dışından gelen müşterilerin Türkiye üzerinden alışveriş yapmayı tamamen kestiğini, sektörün ihracat yapamadığını söyledi.

Normalde 100.000 dolar değerindeki altının Türkiye sınırları içinde 108.000 ile 110.000 dolar bandında satıldığını hatırlatan iş insanı, vatandaşın da altını dünyadan çok daha pahalıya aldığını söyledi.

KOTA UYGULAMALARI SEKTÖRDEKİ FİYAT DENGESİZLİĞİNİ ZİRVEYE TAŞIYOR

Sektör temsilcilerine göre altın ithalatı kotaları, piyasadaki darboğazı daha da büyütüyor.

Kısıtlamalar ham maddeye erişimi zorlaştırırken vitrinlerdeki fiyatlamaları doğrudan etkiliyor.

Ayhan Güner, yüksek fiyatlar nedeniyle yurt içindeki alışverişlerin neredeyse bıçak gibi kesildiğini, sadece pırlanta ile az miktarda çeyrek döngüsü kaldığını belirtti.