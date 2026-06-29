Spot altın fiyatları, TSİ 09.13 itibarıyla yüzde 0,6 azalarak ons başına 4.057,89 dolara geriledi. ABD'de ağustos vadeli altın kontratları ise %0,5 kayıpla 4.077,50 dolardan işlem gördü. Böylece sarı metal, %10,4 ile üst üste dördüncü ayını da kayıpla kapatma eğilimine girdi.

Yurt içinde gram altın ise aynı saat itibarıyla 6.085 lirada hareketleniyor.

PETROL BU SEVİYELERDE NE KADAR KALACAK?

KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"ABD ve İran hafta sonu yeniden karşı karşıya geldi ve her iki taraftan da yeni askeri saldırı haberleri alındı. Bu durum, petrolün bu düşük seviyelerde ne kadar süre kalabileceği ve dolayısıyla daha geniş enflasyon ile faiz oranı görünümü üzerinde soru işaretleri yaratıyor."

KÖRFEZ'DE GERİLİM VE DİPLOMASİ TRAFİĞİ

İran'ın pazar günü erken saatlerde Kuveyt ve Bahreyn'deki ABD askeri tesislerine füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırmasının ardından petrol fiyatları yükselişe geçti. Bu hamle, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran yönetimine savaşı bitirme anlaşmasına uymamaları halinde onları tamamen ortadan kaldırma tehdidinde bulunmasından kısa bir süre sonra geldi.

Ancak Axios'un pazar günü aktardığı habere göre, Tahran ve Washington yönetimleri Körfez'deki çatışmaları durdurma ve Hürmüz Boğazı üzerindeki anlaşmazlıklarına ilişkin müzakereleri yenileme konusunda mutabakata vardı.

GRAM ALTIN TEKRAR 8 BİN LİRA OLUR MU?

Yüksek ham petrol fiyatları enflasyonu körükleyerek faiz artırımı olasılığını artırabiliyor. Altın normal şartlarda enflasyona karşı bir koruma aracı olarak görülse de yüksek faiz ortamında getiri sağlamayan bir varlık olduğu için cazibesini yitiriyor. CME FedWatch aracına göre, piyasa oyuncuları Fed'den bu yıl üç faiz artırımı beklerken, aralık ayında bir artış yapılması olasılığını yaklaşık %80 olarak fiyatlıyor.

Yatırımcılar şimdi Fed'in para politikası duruşunu daha net görebilmek adına bu hafta açıklanacak olan haziran ayı ADP özel sektör istihdamı ve ABD tarım dışı istihdam verilerini mercek altına aldı.

Analist Waterer, "Altın bu yıl yeniden 5.000 dolar seviyesini görebilir ancak bu durum gerilimin daha da azalmasına, petrolün çatışmanın enflasyonist etkisini hafifletecek şekilde savaş öncesi seviyelere kalıcı olarak dönmesine ve doların zayıflamasına bağlı" değerlendirmesinde bulundu.

Dolar/TL kurunun yıl sonu tahminlerine göre 50 lira bandından olduğu durumda spot altın da 5 bin dolar olursa gram altın 8 bin lira seviyesini tekrar görecek.

DİĞER DEĞERLİ METALLERDE SON DURUM

Diğer değerli metallere bakıldığında, spot gümüş %1,2 düşüşle ons başına 58,47 dolara gerilerken; platin %0,2 kazançla 1.617,15 dolara, paladyum ise %0,4 yükselişle 1.213,60 dolara ulaştı.