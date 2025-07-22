Küresel çapta yaşanan jeopolitik riskler, makro ekonomik veriler ve ABD tarafındaki tarife belirsizlikleri para piyasaları üzerinde etkili oluyor. Öte yandan ABD Başkanı Trump ve Fed Başkanı Powell arasındaki gerilimler, piyasalarda panik havası yaratmaya devam ediyor.

Dün ABD Hazine Bakanı Bessent, ABD'nin Rusya’ya yönelik yeni yaptırımlarının sinyallerini verdi. Bessent, yaptırım kapsamındaki Rus petrolünü satın alan ülkelerin yüzde 100'e varan ikinci bir gümrük vergisiyle karşı karşıya kalabileceğini açıkladı.

Yaşanan gelişmelerin etkisiyle altın fiyatları yukarı fırladı. Ons altın dünü 3 bin 344 dolar ile 3 bin 401 dolar aralığında geçirdi. Bugün ise sabah seansında 08.14'te 3 bin 388 dolarda bulunuyor.

GRAM ALTINDA SON DURUM

Dolar/TL kurunda görülen yukarı yönlü seyir ve ons altında yükselişlerin etkisiyle gram altın rekor üstüne rekor kırıyor. Gram altın dünü 4 bin 331 lira ile 4 bin 416 lira aralığında geçirdi. Yeni günde ise sabah seansında 08.14'de 4 bin 398 lirada bulunuyor.

KAPALIÇARŞI ALTIN FİYATLARI

Kapalıçarşı altın fiyatları ile resmi altın fiyatları arasındaki fark devam ediyor. Resmi rakamlarda 4 bin 398 lirada olan gram altın, Kapalıçarşı'da 4 bin 406 lirada bulunuyor. İşte Kapalıçarşı altın fiyatları...

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