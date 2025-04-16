Altın fiyatları, dolarda görülen değer kaybetmesi, ABD-Çin arasında artan ticari gerilim ve makro ekonomik gelişmelerin etkisiyle, haftanın ikinci işlem gününde sert yükselişler görüldü. ABD ve Çin arasındaki ticaret gerilim her geçen hız kazanıyor. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, düzenlediği basın toplantısında Başkan Donald Trump'ın Çin'le ticaret anlaşmasına açık olduğunu söyledi. Leavitt, "Top artık Çin'in sahasında. Çin bizimle bir anlaşma yapmalı. Biz onlarla anlaşmak zorunda değiliz" açıklamasında bulundu.

Bugün ABD tarafında Fed Başkanı Powell'ın açıklamaları takip edilecek. Powell'ın konuşmasında ABD ekonominse yönelik beklentiler ve faiz politikası sürecine yönelik mesajlar aranabilir.

Kritik veriler öncesinde altın, yeni güne rekorla başladı. Dünü 3 bin 209 dolar ile 3 bin 233 dolar aralığında geçiren ons altın günü 3 bin 229 dolardan tamamladı. Yeni güne sabah seansında 09.41'de 3 bin 294 dolarda bulunuyor. Ons altın sene başından beri gösterdiği performans le yatırımcısının yüzünü güldürmeye devam diyor. Sene başına 2 bin 615 dolardan başlayan ons altın yüzde 25'ten fazla değerlenerek 3 bin 294 dolara yükseldi.

GRAM ALTIN 4 BİN LİRAYI AŞTI

Ons altındaki rekor yükseliş ve dolar/TL kurundaki sakin seyrin etkisiyle gram altında yukarı tarihi zirvelerin olduğu görülüyor. Gram altın, yurt içi taraftaki dolar/TL kurundaki gelişmelere ve ons altına etkileyecek olan ABD cephesindeki gelişmelere odaklandı.

Yarın yurt içi tarafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararı toplantısı takip edilecek. TCMB'nin faizlerde değişikliğe gitmeyerek faizi sabit tutması bekleniyor. Yaşanan gelişmelerin etkisiyle dünü 3 bin 897 lira ile 3 bin 962 lira aralığında geçiren gram altın günü 3 bin 951 liradan tamamladı. Yeni günde ise sabah seansında aynı saat diliminde 4 bin 28 liraya yükselerek resmi rakamlarda rekor tazeledi.

KAPALIÇARŞI ALTIN FİYATLARI

Kapalıçarşı altın fiyatları ile resmi altın fiyatları arasındaki fark devam ediyor. Gram altın resmi rakamlarda 4 bin 218 liraya yükselerek rekor tazelerken, Kapalıçarşı'da ise 4 bin 88 liradan satılıyor. İşte Kapalıçarşı altın fiyatları...