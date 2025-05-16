16 Mayıs 2025 cuma günü itibarıyla altın fiyatları, dalgalı bir seyir izliyor. Gram altın fiyatı 4 bin 15 TL seviyesinde işlem görürken, ons altın 3 bin 215 dolardan güne başladı. ABD’den gelen ekonomik veriler ve Rusya-Ukrayna ateşkesine dair belirsizlikler, altın fiyatlarındaki hareketliliği artıran başlıca etkenler arasında yer alıyor.

Ons altın, dün 3 bin 120 dolara kadar gerileyerek tepki alımlarıyla yükselişe geçti. Analistler, altının kısa vadede yatay bir seyir izleyeceği ve haber akışına bağlı olarak dalgalanabileceği görüşünde.

ALTIN FİYATLARI DALGALANMAYA DEVAM EDİYOR

Geçtiğimiz hafta, altın fiyatlarında önemli dalgalanmalar yaşandı. Özellikle ABD ve Çin arasındaki ticaret geriliminin azalmasıyla birlikte, kâr satışları hız kazandı ve ons altın fiyatı 3 bin 120 dolara kadar düştü.

SON 5 HAFTANIN EN DÜŞÜK SEVİYESİYDİ

Bu düşüş, son 5 haftanın en düşük seviyesiydi. Ancak, ABD’den gelen yeni ekonomik veriler ve jeopolitik risklerin artmasıyla birlikte, altın yeniden değer kazandı ve bugünkü işlemler 3 bin 215 dolar civarında devam ediyor. Haftalık bazda altın, yaklaşık yüzde 3,35 değer kaybı yaşadı.

ABD EKONOMİK VERİLERİ VE FED BEKLENTİLERİ

Dün açıklanan ABD ekonomik verileri, altının yükselmesine katkı sağladı. Philadelphia ve New York FED İmalat Endeksi, nisanda sırasıyla -4,0 ve -9,2 olarak geldi ve imalat sektöründeki daralmayı işaret etti. Ayrıca, üretici fiyat endeksi (ÜFE) de %0,3 artış beklenirken, %0,5 gerileyerek enflasyon baskılarının azaldığını gösterdi. Bu veriler, FED’in faiz indirimine gitmesi beklentilerini artırarak, altın fiyatlarını destekledi.

RESESYON BEKLENTİLERİNDEKİ DEĞİŞİM

Altın fiyatlarını etkileyen bir diğer önemli gelişme ise ABD-Çin ticaret anlaşması ve bunun küresel piyasalara yansıması oldu. Bu anlaşma sonrasında, Goldman Sachs, ABD’deki resesyon ihtimalini %45’ten %35’e düşürdü. Resesyon beklentilerindeki düşüş ve FED’in faiz indirimi yapabileceği öngörüleri, altına olan talebi artıran faktörler arasında yer aldı.

Jeopolitik riskler de altın fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Bu hafta, Rusya ve Ukrayna arasında yapılacak ateşkes görüşmeleri piyasalarda belirsizliğe neden oldu. İstanbul’da gerçekleştirilecek görüşmeler öncesi gelen ilk mesajlar, sürecin uzayabileceğini gösteriyor. Bu belirsizlik, güvenli liman olarak görülen altına olan talebi artırarak fiyatların yükselmesine yol açtı.

GRAM ALTIN YENİDEN 4 BİNİ AŞTI

İç piyasalarda, 16 Mayıs 2025 itibarıyla gram altın fiyatı 4.030 TL seviyelerinde işlem görmekte. Kapalıçarşı’da ise kuyumcular, gram altını 4.070 – 4.120 TL aralığında alım ve satım yapıyor. Çeyrek altın fiyatı ise 6.725 TL olarak gerçekleşmiş durumda.

ALTIN FİYATLARINDAKİ DÜŞÜŞ SONA MI ERDİ?

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, Analistler, ons altın için 3 bin 200 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu belirtiyor. Daha aşağıda ise 3 bin 150 dolar ve 3 bin 120 dolar seviyeleri dikkatle izleniyor.

Yukarıda ise 3 bin 250 dolar seviyesi ilk direnç olarak öne çıkarken, 3 bin 325 dolar seviyesinin ise ana direnç olarak belirlendiği ifade ediliyor. Altın fiyatlarının önümüzdeki dönemde, haber akışına bağlı olarak yatay bir seyir izleyebileceği ve dalgalı hareketlerin sürebileceği öngörülüyor.

Yani keskin bir düşüş ve net bir yükseliş beklenmezken altın fiyatlarının önümüzdeki günlerde epey bir dalgalanacağı belirtilerek yatırımcıların piyasayı dikkatle takip etmesi öneriliyor.

*Bu haberde yer alan değerlendirmeler ve beklentiler yatırım tavsiyesi değildir.