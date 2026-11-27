Hafta başında son bir yılı aşkın sürenin en düşük seviyelerini test eden altın fiyatları, yeniden yükselişe geçti. ABD piyasalarındaki tatil nedeniyle sığlaşan işlem hacmi ve teknoloji hisselerindeki satış baskısının hafiflemesiyle destek bulan sarı metal, yönünü yukarı çevirdi. Yaşanan hareketlilikle birlikte gram altın, öğleden sonraki işlemlerde 6 bin lira sınırını aştı.

Ons altında yükselişler gün içinde gaza bastı. Sabah seansında 3 bin 558 dolar seviyesinde olan ons altın gün içinde 3 bin 686 dolar seviyesine kadar yükseldi.

Ons altında görülen yukarı yönlü seyir ve dolar/TL kurundaki rekorların etkisiyle, gram altında yükselişlerin hız kazandığı görülüyor. Gram altın günler sonra yeniden 6 bin liranın üstünü gördü. Gram altın bugün 6 bin 19 lira seviyesine kadar yükseldi.

Kapalıçarşı altın fiyatları ile resmi altın fiyatları arasındaki fak devam ediyor. İşte Kapalıçarşı altın fiyatları...

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