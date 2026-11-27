Hafta başında son bir yılı aşkın sürenin en düşük seviyelerini test eden altın fiyatları, yeniden yükselişe geçti. ABD piyasalarındaki tatil nedeniyle sığlaşan işlem hacmi ve teknoloji hisselerindeki satış baskısının hafiflemesiyle destek bulan sarı metal, yönünü yukarı çevirdi. Yaşanan hareketlilikle birlikte gram altın, öğleden sonraki işlemlerde 6 bin lira sınırını aştı.
Ons altında yükselişler gün içinde gaza bastı. Sabah seansında 3 bin 558 dolar seviyesinde olan ons altın gün içinde 3 bin 686 dolar seviyesine kadar yükseldi.
Ons altında görülen yukarı yönlü seyir ve dolar/TL kurundaki rekorların etkisiyle, gram altında yükselişlerin hız kazandığı görülüyor. Gram altın günler sonra yeniden 6 bin liranın üstünü gördü. Gram altın bugün 6 bin 19 lira seviyesine kadar yükseldi.
Kapalıçarşı altın fiyatları ile resmi altın fiyatları arasındaki fak devam ediyor. İşte Kapalıçarşı altın fiyatları...
FAİZ ARTIŞI MASADA
ABD ekonomisinin üçüncü çeyrekte beklentileri aşan büyüme performansı ve ekim ayı enflasyonunda görülen artış, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasındaki sıkılaşma adımlarını sürdüreceği beklentisini pekiştirdi. Ortaya çıkan makroekonomik veriler, bankanın hem aralık ayında hem de 2027 yılının ilk döneminde faiz artırımlarına devam edeceği öngörülerini güçlendirdi.
Eylül ayında üç yıllık aranın ardından ilk kez faiz artışına giden Fed'in, 8-9 Aralık tarihlerinde gerçekleştireceği toplantıda da benzer bir hamle yapmasına kesin gözüyle bakılıyor. Vadeli işlem piyasalarındaki güncel fiyatlamalar, aralık ayı toplantısında 25 baz puanlık faiz artışı ihtimalinin yüzde 100 sınırına ulaştığını gösteriyor.
*BU HABERDE YER ALAN İFADELER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.