Altın piyasasındaki mevcut görünümün hassas olduğunu vurgulayan Tuna Kaya, teknik seviyelerin belirleyici olacağını ifade etti. Altının ikinci düşen trend çizgisine yaklaştığını belirten Kaya, bu trendin aşılmasının toparlanmayı etkili kılacağını ancak asıl rahatlamanın daha üst seviyelerde gerçekleşeceğini söyledi. Kaya, "Altının bir 5300 seviyesinin üstüne çıkması gerekiyor ki asıl orada rahatlamış olalım" dedi.

OLASI SAVAŞ SENARYOSUNDA SERT SATIŞ UYARISI

Destek seviyelerine ilişkin verileri paylaşan Kaya, ilk desteğin 4651 seviyesi olduğunu bildirdi. Bu seviyenin kaybedilmesi durumunda 4346 seviyesine doğru bir düşüş yaşanabileceğini belirten ekonomist, jeopolitik gelişmelerin beklenenin aksine bir etki yaratabileceğine dikkat çekti. Kaya, "Çarşamba günü eğer Trump İran’a yönelik kapsamlı bir saldırı yaparsa bu artık savaşın çok daha derin olmasına neden olur ki bu ölçekte de altında da satışlar daha da artabilir. 4346 seviyesini ons altın tarafında stop olarak kullanmakta fayda var" ifadelerini kullandı.

GRAM ALTINDA MAKAS VE HEDEF SEVİYELER

Gram altın tarafında bankalar arası fiyat ile bireysel yatırımcı fiyatı arasındaki farka değinen Kaya, bankalar arası piyasada fiyatın 6.678 TL seviyesinde olduğunu kaydetti. Teknik seviyeler hakkında bilgi veren Kaya, "Yukarıda 6.828 var ve şuradaki trendin kırılımı sonrasında 7.262 seviyesi gündeme gelir… aşağıda 6.220 TL seviyesini takip ediyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

GÜMÜŞTE SAVAŞ ETKİSİ VE GELECEK BEKLENTİLERİ

Gümüş piyasası için uzun vadede iyimser ancak mevcut tabloda temkinli bir yaklaşım sergileyen Kaya, savaşın yükseliş potansiyelini baskıladığını savundu. Kaya, "Eğer bu savaş olgusu olmasaydı zaten gümüş bu yıl içerisinde de 150 dolar seviyesini görebilirdi savaş işi bozdu" diyerek savaşın sona ermesi durumunda yıl ortasından sonra gümüşte bir ivmelenme beklediğini belirtti.

GÜMÜŞ İÇİN KRİTİK DESTEK VE DİRENÇLER

Gümüşte yukarı yönlü hareketin güç kazanması için 90 bandının aşılması gerektiğini ifade eden Kaya, ana direncin 80 dolar olduğunu söyledi. Aşağı yönlü hareketlerde ise 69-70 seviyesinin ve ana destek olarak 65 doların takip edildiğini bildirdi. Kaya, gram gümüş için ise şu teknik seviyeleri paylaştı: "Gram gümüşte destek olarak 94 TL seviyesini takip ediyoruz, direnç olarak 108.72 TL ve 115 TL seviyeleri öne çıkıyor."

*BU HABERDE YER ALAN İFADELER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.