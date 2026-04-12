Küresel piyasalar, Orta Doğu’daki gelişmelerin gölgesinde yeni haftaya hazırlanıyor. İslamabad’da hafta sonu gerçekleştirilen ABD-İran müzakereleri 21 saat sürmesine rağmen anlaşma sağlanamadan sona erdi. Bu gelişme, ateşkes sonrası oluşan iyimser havanın sınırlı kalabileceğine işaret etti.

PİYASADA GÖZLER HAFTA AÇILIŞINDA

Ateşkes kararının ardından petrol fiyatlarında gerileme, altın fiyatlarında ise yükseliş görülmüştü. Geçtiğimiz hafta altın yaklaşık yüzde 2 değer kazanarak üçüncü haftalık yükselişini kaydetti. Ancak müzakerelerden sonuç çıkmaması, pazartesi günü piyasalarda yeni fiyatlamaların oluşabileceği beklentisini artırdı.

Amerika Birleşik Devletleri’nde açıklanan son veriler, enflasyonun yıllık bazda yüzde 3,3 seviyesine yükseldiğini gösterdi. Aylık artışın da son yılların en sert yükselişlerinden biri olması, küresel piyasalarda faiz beklentilerini yeniden gündeme taşıdı.

"ÖNÜMÜZDEKİ 15 GÜN KRİTİK"

Finans analisti İslam Memiş, kalıcı bir ateşkes sağlanmadan piyasalarda istikrar beklenmemesi gerektiğini belirtti. Özellikle önümüzdeki 15 günün kritik olduğuna dikkat çeken Memiş, bu süreçte haber akışlarının fiyatlamalar üzerinde belirleyici olacağını ifade etti.

MANİPÜLASYONLARA DİKKAT

Memiş, kısa vadede piyasalarda manipülasyon kaynaklı sert hareketlerin görülebileceğini belirterek, yatırım araçlarında geniş bantta dalgalanmaların sürebileceğini söyledi. Bu nedenle yatırımcıların aceleci kararlar almaması gerektiğini vurguladı.

GRAM ALTIN 10 BİN LİRA OLACAK MI?

Altın fiyatlarında kısa vadeli geri çekilmelerin alım fırsatı olarak değerlendirilebileceğini ifade eden Memiş, gram altın için yaz aylarına ilişkin beklentilerini de paylaştı. Buna göre bahar aylarının sonuna doğru 7.000–7.500 TL aralığı, yaz döneminde ise 8.000 TL ve üzeri seviyeler öne çıkıyor. Uzun vadede ise 9.000–10.000 TL bandının hedef olarak korunduğu belirtildi.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Serbest piyasada gram altın 6.800 TL seviyelerinde işlem görürken, çeyrek altın 11.400 TL bandında, tam altın ise 44.000 TL civarında fiyatlanıyor.

