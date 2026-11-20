İstanbul Kuyumcular Odası Yönetim Kurulu Üyesi Turhan Gürdal, gram altında 50-100 liralık ek düşüş yaşanabileceğini belirterek altın almak isteyenlere acele etmemeleri tavsiyesinde bulundu. Gürdal, ek gerileme ihtimaline karşın yukarı yönlü hareket olasılığını daha yüksek gördüğünü söyledi.

CNBC-e canlı yayınında Dünya Taşlardan'ın sorularını yanıtlayan Gürdal, gram altının yılbaşından bu yana getirisinin negatife döndüğünü ifade etti. Yatırımcılara bir süre bekleyerek piyasaların dengelenmesini izlemelerini önerdi.

FED FAİZİ ARTIRIRSA DÜŞÜŞ DERİNLEŞEBİLİR

Gürdal, altın fiyatlarındaki gerilemenin nedenlerinden birinin ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırabileceğine yönelik beklentiler olduğunu belirtti. Bu beklentinin fiyatlanması nedeniyle altında bir miktar daha geri çekilme yaşanabileceğini dile getirdi.

Fed'in 0,50 puanlık faiz artışına gitmesi halinde düşüşün derinleşebileceğini söyleyen Gürdal, mevcut tepkinin daha fazla devam etmesini beklemediğini, ancak küçük çaplı toparlanmalar görülebileceğini kaydetti. Küresel piyasalarda satışların yoğunlaştığına işaret ederek altının çok daha yüksek seviyelere çıkmasını beklemediğini de ifade etti.

UCUZ FİYAT KADAR GÜVENİLİRLİK DE ÖNEMLİ

Fiyatlar yükseldiğinde yatırımcıların hızla alıma yöneldiğini belirten Gürdal, altın alışverişinde fiyatın yanı sıra güvenilirliğin de önemli olduğunu vurguladı. Ucuz fiyat arayışıyla güvenilmeyen yerlerden alışveriş yapılmaması gerektiğini söyledi.

Merkez bankalarının altın talebini de değerlendiren Gürdal, bu kurumların portföylerinde bulundurmaları gereken miktarda altın tuttuğunu ve bunun yeni bir gelişme olmadığını belirtti.

ONS GÜMÜŞTE 70-85 DOLAR BEKLENTİSİ

Gümüşün altına kıyasla daha yüksek oynaklığa sahip olduğunu ve altın kadar yakından takip edilmediğini söyleyen Gürdal, fiyatların fonlar ve bankalar aracılığıyla şekillendiğini ifade etti. Gürdal, ons gümüşün 70-85 dolar aralığında hareket edebileceğini öngördü.