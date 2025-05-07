Piyasalar son dönemlerde ciddi oynaklıklarla karşı karşıya kalıyor. Jeopolitik riskler ve makro ekonomik verilerin etkisiyle yatırımcılar piyasayı yakından izliyor. Altın fiyatlarındaki hızlı artış ve piyasa oynaklığı, yatırımcıyı tedirgin ederken, alım-satım arasındaki fark da rekor seviyeleri gördü. Gram altın fiyatında makas aralığı dün 175 liraya yükseldi.

MAKAS 175 LİRA OLDU

Son dönemde döviz kurları ve küresel piyasalarda yaşanan dalgalanmalarla beraber gram altın alım satımlarında, bankalar ve Kapalıçarşı alımları arasındaki fark artış gösterdi. Yatırımcılar sadece altının yüksek fiyatıyla değil, alım ve satım arasındaki geniş makasla da karşı karşıya kaldı.

Özellikle bankalarda ve bazı kuyumcularda gram altının alış fiyatı ile satış fiyatı arasındaki fark dün 140 lira ile 175 lira aralığını buldu. Bu da yatırımcının kar elde edebilmesi için altın fiyatının en az bu fark kadar artması gerektiğini ifade ediyor.

2018'DE 175 LİRAYA SATILIYORDU

Gram altın 10 Nisan 2018'de 175 TL seviyesini aşmıştı. Bu tarihte, gram altının fiyatı 175,5 lira ile tarihinin en yüksek seviyesini görmüştü. Bu yükseliş, dolar kuru ve altının ons fiyatındaki artışların etkisiyle gerçekleşmiştir.

Özellikle 2018 yılının ilk çeyreğinde, gram altının fiyatı yılbaşına göre yaklaşık yüzde 10 oranında artış göstermiştir. Bu dönemde, gram altının fiyatı 158 liradan 175 liraya kadar yükselmişti. Bu yükseliş ivmesi o dönemdeki tarihsel zirveler arasında yer alarak ve yatırımcılar için önemli bir dönüm noktası konumundaydı.

DAHA ÖNCE 250 LİRAYI GÖRMÜŞTÜ

Gram altının alım ve satım fiyatları arasındaki fark (makas), 2024 yılı Mart ayında tarihi zirveye ulaşarak 250 liraya yükselmişti. Bu dönemde, bankalarda gram altının fiyatı yaklaşık 2 bin 250 lira iken, kuyumcularda aynı gram altının satış fiyatı 2 bin 500 liraya kadar yükselmişti.