Jeopolitik arenada esen uzlaşma rüzgarları ve ABD makro verilerindeki değişimler, değerli metaller ve Türk Lirası varlıklarında güçlü bir hareketlilik başlattı. Kapalıçarşı'da altın fiyatları yeniden yükseliş trendine girerken, iç piyasanın gözü bu hafta açıklanacak ABD Merkez Bankası (FED) kararlarına çevrildi.

Hürmüz Boğazı çevresinde gerilimin düşebileceği ihtimali petrol fiyatlarını aşağı çekerken, dolar endeksi ve ABD tahvil faizlerindeki gerileme altını destekledi. Dün gün sonu itibarıyla Kapalıçarşı'da altının ons fiyatı yüzde 3,5 artışla 4 bin 359 dolara ulaştı. Spot piyasada gram altın yüzde 3,59 yükselerek 6 bin 490 TL’den, çeyrek altın yüzde 4,2 artışla 10 bin 822 TL’den, Cumhuriyet altını ise yüzde 4,37’lik primle 43 bin 208 TL’den işlem gördü.

FİYAT FARKI MAKASI DARALIYOR

Ekonomi Gazetesi'nden Yener Karadeniz'e konuşan İstanbul Mücevherciler Kuyumcular ve Sarraflar Derneği Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Yıldırımtürk, piyasadaki hareketliliğin doğrudan dış kaynaklı olduğunu vurguladı. Uluslararası fiyatlar ile iç piyasa arasında son düşüş döneminde 1.500 dolara kadar çıkan farkın kapanmaya başladığını belirten Yıldırımtürk, bu makasın 1.200 dolar seviyelerine gerilediğini ifade etti. Öte yandan, Kapalıçarşı'daki likidite sıkışıklığının sürdüğü ve özellikle Dubai piyasasındaki aksaklıkların para trafiğini etkilediği kaydedildi.

DÜŞÜŞ BEKLEYENLER GERİ DÖNEBİLİR

Fiyatlardaki geri çekilmeyi fırsat bilip alım kararını erteleyen yatırımcıların yeniden harekete geçebileceği öngörülüyor. Gayrimenkul veya otomobil yatırımı için bekleyenlerin yanı sıra, teknik analizle taban seviyeyi arayan yatırımcıların, yükseliş sinyalleriyle birlikte talebi artırabileceği belirtiliyor. Yıldırımtürk, Kapalıçarşı'da şu an çok heyecanlı değil, daha ılımlı bir piyasa görünümü olduğunu ve talebin arzı bir miktar geride bıraktığını aktardı.

GÖZLER FED BAŞKANINDA

Altın piyasasının kısa vadedeki en önemli rotasını bu hafta yapılacak FED toplantısı belirleyecek. Beklentiler faiz oranlarında bir değişiklik olmayacağı yönünde yoğunlaşsa da, FED Başkanı'nın faiz indirim takvimine dair vereceği sinyaller fiyatlamalar üzerinde belirleyici olacak. Merkez bankalarının altın talebinin devam etmesi ve ABD tahvillerinden çıkışların altını destekleyen ana unsurlar olduğunu vurgulayan Yıldırımtürk, yükselişlerin yılın ilk çeyreğindeki gibi sert değil, daha kademeli olmasını bekliyor.

YENİ ROTA 6.800 LİRA

İç piyasada, petrol fiyatlarındaki düşüşün getirdiği rahatlama hissedilirken, siyasi gelişmeler de yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz hafta 6 bin 150 TL'ye kadar inen ve haftayı 6 bin 350 - 6 bin 370 TL bandında kapatan 24 ayar gram altında yön yeniden yukarı döndü. Önümüzdeki dönem için tahminlerini paylaşan Yıldırımtürk, "6 bin 500 TL seviyesinin aşılmasının ardından sırasıyla 6 bin 700 ve 6 bin 800 TL seviyeleri görülebilir" değerlendirmesinde bulundu. Ancak uzman isim, güçlü bir ralli için Merkez Bankası'nın sıkı para politikası kaynaklı yüksek faiz ortamının gevşemesi ve faiz indirim beklentilerinin güçlenmesi gerektiğinin altını çizdi.

TL VARLIKLARA 'BARIŞ' DESTEĞİ

ABD ile İran arasında diplomatik bir uzlaşma ihtimali, Türk Lirası varlıklarına da yaradı. Risk primindeki iyileşme Borsa İstanbul'a pozitif yansıdı. BİST100 endeksi günü yüzde 3,64 oranında güçlü bir yükselişle 14 bin 446 puandan tamamlarken, dalgalı seyreden bankacılık endeksindeki yükseliş yüzde 5,14’ü buldu. Endeksi sırtlayan hisseler arasında Türk Hava Yolları, Akbank, BİM, Yapı Kredi, Astor, Sabancı Holding ve Aselsan öne çıktı.

Türkiye'nin 5 yıllık CDS (kredi risk primi) oranı ise barış haberleriyle 225 baz puana inerek İran Savaşı'nın başladığı 28 Şubat'tan bu yana en düşük seviyesine (son 15 haftanın dibi) geriledi. Gösterge tahvil faizlerinde de düşüş ivmesi hakimdi; 2 yıllık tahvil faizi yüzde 41,76'ya, 5 yıllık tahvil faizi yüzde 37,23'e ve 10 yıllık tahvil faizi yüzde 33,03'e indi.