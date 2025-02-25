Serbest piyasada gram altın, şu ana kadar görülmemiş seviyelere ulaşarak yatırımcılarına büyük kar sağladı. Son verilere göre, gram altın fiyatı 3.462 TL seviyesine çıkarak tarihi zirvesini yeniledi. Bu yükselişte, döviz kurundaki hareketlilik ve küresel altın fiyatlarındaki artış etkili oldu.
Dün rekorla kapatan gram altın yanı güne ise 3.443 TL'den başlarken altının onsu 2.939,32 TL'den işlem görüyor.
ONS ALTIN 2.956 DOLARI AŞTI
Uluslararası piyasalarda ons altın fiyatı, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikası ve jeopolitik risklerin etkisiyle 2.956 dolar seviyesini aştı. Uzmanlar, Fed’in faiz indirimi sürecine girmesi halinde ons altındaki yükselişin devam edebileceğini öngörüyor.
YATIRIMCILAR NE YAPMALI?
Ekonomistler, altın fiyatlarındaki dalgalanmaya dikkat çekerken, yatırımcıların uzun vadeli hareket etmeleri gerektiğini belirtiyor. Küresel enflasyon baskıları ve merkez bankalarının para politikaları, altının gelecekteki seyrini belirleyecek kritik faktörler arasında yer alıyor.
Altındaki bu tarihi rekorlar, yatırımcılara büyük kazanç sağlarken, fiyatların nereye kadar yükseleceği merak konusu olmaya devam ediyor.