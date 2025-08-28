Altın fiyatları yeni günde rekor üstüne rekor kırıyor. Sabah seansında rekor kıran gram altın, bugün öğlen seansında gram altın bir rekora daha imza attı. Cuma günü ABD tarafında enflasyon göstergesi olarak bilinen kişisel tüketim harcamaları verisi, piyasalar tarafından yakından izlenecek. Bu veri enflasyon rakamlarına yönelik sinyaller verebilir. gelecek sonuç dolar endeksi tarafında hareketlilik meydana getirebilir.

Altının gramı dün günü bir önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 4 bin 482 liradan tamamlamıştı. Bugün 4 bin 497 liraya yükselerek yeni bir rekor kırdı. Bugün öğlen 15.14'te ise 4 bin 493 lirada bulunuyor.

ONS ALTIN KRİTİK EŞİĞİ AŞTI

Spot altının ons fiyatı ise gün içerisinde yüzde 0,3'lük yükselişle 3 bin 400 doları aştı. Uzmanların kritik eşik olarak nitelendirdiği 3 bin 400 doları aşan ons altın 15.14'te 3 bin 406 dolar seviyesinde işlem görüyor. Ons altın fiyatı 8 Ağustos tarihinden bu yana en yüksek seviyesini gördü.

