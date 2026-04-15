

Türkiye, son yıllarda stratejik bir hamleyle dünya trüf pazarında devler ligine yükselirken, gastronomi dünyasının "kara elması" olarak bilinen bu eşsiz ürün 2026 yılı itibarıyla ekonomiye devasa bir katkı sağlamaya devam ediyor. Köylüden ihracatçıya kadar geniş bir kesimin yeni umudu haline gelen trüf mantarı, Anadolu’nun bereketli topraklarında adeta sessiz bir servet olarak gün yüzüne çıkıyor.

Türkiye'nin iklim çeşitliliği, dünyanın en değerli trüf türlerinin bu topraklarda doğal olarak yetişmesine veya kültüre alınmasına olanak tanırken, Türkiye’nin trüf haritası da her geçen gün genişliyor. Bugün gelinen noktada Ege ve Akdeniz bölgeleri, özellikle Denizli, Muğla ve Antalya hattı, siyah trüfün ana vatanı haline geldi. Marmara ve Trakya'nın nemli meşe ormanları, Kırklareli ve Bolu gibi illerde aromasıyla büyüleyen yaz trüfüne ev sahipliği yaparken, Güneydoğu Anadolu’da ise "Keme" olarak bilinen çöl trüfü geleneksel mutfağın ve Orta Doğu pazarının en kıymetli ürünleri arasında yer alıyor.

KİLOSU ALTINLA YARIŞIYOR

Nadir bulunması ve toplanmasındaki zorluklar nedeniyle trüf mantarı, serbest piyasada adeta altınla yarışan fiyatlarla alıcı buluyor. 2026 yılı piyasa verilerine bakıldığında, türüne ve kalitesine göre kilogram fiyatları dudak uçuklatan seviyelere ulaştı.

Gastronomide en çok tercih edilen siyah trüfün kilogramı kalitesine göre 800 Euro ile 2.000 Euro arasında değişen fiyatlarla, yani yaklaşık 30.000 TL'den başlayıp 75.000 TL'ye kadar çıkan bedellerle satılıyor. Dünyanın en nadir lezzetlerinden biri kabul edilen beyaz trüfün kilogramı ise 2.500 Euro’dan başlayarak açık artırmalarda çok daha yüksek rakamlara ulaşabiliyor. Halk arasında daha yaygın olan keme mantarı ise 150 Euro ile 400 Euro arasındaki fiyat bandıyla daha erişilebilir ama yine de oldukça değerli bir alternatif olarak pazarda yerini alıyor.

LÜKS TÜKETİMDEN İHRACAT LOKOMOTİFİNE

Geçmişte sadece İtalya ve Fransa gibi ülkelerin tekelinde görülen bu pazar, artık Türk girişimcilerin ve yerli üreticilerin güçlü bir şekilde varlık gösterdiği bir alana dönüştü. Özel eğitimli köpeklerle titizlikle gerçekleştirilen hasatlar, sadece iç piyasadaki lüks restoranlara değil, aynı zamanda Avrupa ve Körfez ülkelerine de ihraç ediliyor. İşlenmiş ürünlerden trüf yağına kadar geniş bir yelpazede sunulan bu yer altı hazinesi, Türkiye’nin tarımsal ihracat kalemleri arasında en yüksek katma değere sahip ürünlerden biri olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.