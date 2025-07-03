Değerli metaller yükselişe doymuyor. Son dönemler artan jeopolitik riskler ve makro ekonomik veriler güvenli limanlara olan talebi artırdı. Yurt içi piyasada gram gümüş, gün içinde yüzde 1,2’nin üzerinde tırmanarak 47 TL barajını aşarak yeni bir zirveyi gördü. Özellikle son bir ayda fiyatın yaklaşık yüzde 8,8’lik bir artış sergilemesi yatırımcıların yüzünü güldürdü.
ABD dolarının küresel çapta zayıflaması, değerli metalleri alternatif yatırım aracı haline getirdi.
ABD’den beklenen ekonomik veriler ve yarın açıklanacak olan tarım dışı istihdam rakamları piyasalarda hareketlilik meydana getirebilir.
Ayrıca kurdaki dalgalanma ve iç talep dengeleri, gram gümüşü güvenli liman arayan yatırımcılar için cazip hale getirdi.
Yaşanan gelişmelerin etkisiyle dünü 45,66 lira ile 47,20 lira aralığında geçiren gram gümüş, günü 46,50 lira seviyesinde tamamladı. Yeni günde ise 47,50 seviyesine ulaşarak rekor kırdı. Bugün öğlen seansında 14.21'de 47,44 seviyesinde bulunuyor.
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