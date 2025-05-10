Altın piyasası son günlerde jeopolitik gelişmeler ve ekonomik veri akışı nedeniyle yönünü sık sık değiştirdi. ABD Başkanı Donald Trump'ın İngiltere ile tarifeler konusunda uzlaştıklarını açıklaması, küresel piyasalarda hareketlilik yarattı. Bu gelişme, altın fiyatlarına da yansıdı.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası'nda standart altının kilogramı, gün içerisinde 4 milyon 150 bin TL ile 4 milyon 195 bin TL arasında dalgalandı ve seansı %0,8’lik artışla 4 milyon 192 bin TL’den kapattı. Yurt içinde gram altın ve ons bazlı fiyatlar yukarı yönlü hareket ederken, fiziki altın türlerinde gerileme görüldü.

10 MAYIS GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Gram altın, haftayı yükselişle kapatarak yatırımcısının yüzünü güldürdü. Ancak özellikle Ata altın ve çeyrek altın gibi ziynet türlerinde görülen değer kayıpları, piyasadaki yön ayrışmasını gözler önüne serdi.

UZMANLARDAN YATIRIMCIYA UYARI

Altın fiyatlarında yönün netleşmemesi, yatırımcıyı temkinli hareket etmeye zorluyor. Uzmanlara göre, gram altın ve ons tarafında kısa vadede yukarı yönlü bir potansiyel bulunsa da fiziki altın yatırımları için dalgalanmalara karşı dikkatli olunmalı. Yeni yatırım yapmayı düşünenler için, piyasa seyrini bir süre daha izlemek ve kararlarını veri akışına göre şekillendirmek en doğru adım olabilir.