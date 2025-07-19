Haftanın son işlem gününde standart altının kilogram fiyatı, en düşük 4 milyon 333 bin TL, en yüksek ise 4 milyon 350 bin TL’yi gördü.

Gün sonunda ise yüzde 1’lik artışla 4 milyon 350 bin TL’den işlem gördü. Serbest piyasada gram altın 4.350,44 TL satış fiyatına ulaşarak yatırımcısının yüzünü güldürdü.

19 TEMMUZ 2025 G Ü NCEL ALTIN F İ YATLARI

-Gram Altın

Alış: 4.349,61 TL

Satış: 4.350,44 TL

-Çeyrek Altın

Alış: 7.063,00 TL

Satış: 7.127,00 TL

-Yarım Altın

Alış: 14.125,00 TL

Satış: 14.255,00 TL

-Cumhuriyet Altını

Alış: 28.164,00 TL

Satış: 28.379,00 TL

-Ons Altın

Alış: 3.349,56 Dolar

Satış: 3.350,15 Dolar

UZMANLAR NE D İ YOR?

Altındaki bu yukarı yönlü hareketin, küresel piyasalardaki belirsizlik ve merkez bankalarının faiz kararlarıyla şekillendiği belirtiliyor. Yatırımcılar için temkinli ancak pozitif bir görünüm söz konusu.