Haftanın son işlem gününde standart altının kilogram fiyatı, en düşük 4 milyon 333 bin TL, en yüksek ise 4 milyon 350 bin TL’yi gördü.
Gün sonunda ise yüzde 1’lik artışla 4 milyon 350 bin TL’den işlem gördü. Serbest piyasada gram altın 4.350,44 TL satış fiyatına ulaşarak yatırımcısının yüzünü güldürdü.
19 TEMMUZ 2025 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
-Gram Altın
Alış: 4.349,61 TL
Satış: 4.350,44 TL
-Çeyrek Altın
Alış: 7.063,00 TL
Satış: 7.127,00 TL
-Yarım Altın
Alış: 14.125,00 TL
Satış: 14.255,00 TL
-Cumhuriyet Altını
Alış: 28.164,00 TL
Satış: 28.379,00 TL
-Ons Altın
Alış: 3.349,56 Dolar
Satış: 3.350,15 Dolar
UZMANLAR NE DİYOR?
Altındaki bu yukarı yönlü hareketin, küresel piyasalardaki belirsizlik ve merkez bankalarının faiz kararlarıyla şekillendiği belirtiliyor. Yatırımcılar için temkinli ancak pozitif bir görünüm söz konusu.