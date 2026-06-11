Kynam'ın oluşumu sıradan bir süreç değil. Aquilaria ağacının gövdesi mantar veya bakteriler nedeniyle zarar gördüğünde, ağaç kendini korumak amacıyla reçine üretmeye başlıyor. Yıllar içinde odunun içine işleyen bu reçine, yoğun ve karmaşık aromasıyla büyük değer kazanıyor. Ancak her ağaç bu dönüşümü gerçekleştiremiyor. Ticari değere sahip reçine üreten ağaçların oranının oldukça düşük olduğu belirtiliyor.

NEDEN BU KADAR DEĞERLİ?

Kynam, agarwood (öd ağacı) olarak bilinen reçineli odunun en nadir ve en kaliteli türü olarak kabul ediliyor. Uzmanlar, kokusunun odunsu, tatlı, reçinemsi ve baharatlı notaları aynı anda barındırdığını belirtiyor. Bu nedenle lüks parfüm üreticileri tarafından büyük ilgi görüyor.

Kynam ve genel olarak öd ağacından elde edilen oud bileşenleri, dünyanın en pahalı parfüm bileşenlerinden biri olarak gösteriliyor. Ayrıca Asya ve Orta Doğu'da dini törenlerde, meditasyon uygulamalarında ve geleneksel ritüellerde de kullanılıyor.

ORMANLARDA SAYISI GİDEREK AZALIYOR

Aquilaria ağaçları Vietnam, Laos, Kamboçya, Tayland, Malezya, Endonezya ve Hindistan gibi ülkelerde doğal olarak yetişiyor. Ancak yüksek talep nedeniyle yıllar boyunca yoğun şekilde kesilmeleri, doğal popülasyonların ciddi biçimde azalmasına yol açtı.

Bu nedenle birçok ülkede koruma programları uygulanırken, bazı bölgelerde kontrollü üretim ve yapay reçine oluşturma yöntemleri üzerinde çalışmalar yürütülüyor. Uzmanlar, bu değerli kaynağın geleceğinin sürdürülebilir üretim yöntemlerine bağlı olduğunu belirtiyor.