Sıklıkla "kırmızı altın" olarak adlandırılan safran, dünyanın en pahalı baharatı olma özelliğini koruyor. Wionews'un verilerine göre, birinci sınıf safranın gram fiyatı 10 ila 12 dolar arasında alıcı buluyor. Tarım uzmanları ve üreticiler, bu yüksek fiyatlandırmanın temel nedeninin bitkinin yetiştirilme, hasat ve üretim süreçlerindeki aşırı iş gücü gereksinimi olduğunu belirtti.

1 KİLOGRAM İÇİN 400 SAAT EMEK VERİLİYOR

Safran baharatı, tarımsal adı Crocus sativus olan çiğdem çiçeğinin tepeciklerinden elde ediliyor. Her bir çiçekte baharat yapımına uygun sadece üç adet ince kırmızı tepecik bulunuyor.

Üretim verilerine göre, 1 kilogram kurutulmuş safran elde edebilmek için yaklaşık 150 bin çiçeğin tek tek toplanması gerekiyor. Çiçeklerin narin yapısı nedeniyle hasat sürecinde makineleşmeye gidilemiyor ve tüm süreç işçiler tarafından elle yürütülüyor. 1 kilogramlık ürünün ortaya çıkması için ortalama 400 saatlik insan emeği harcanıyor. Bu yoğun el işçiliği, ürünün nihai maliyetinin en büyük kalemini oluşturuyor.

HASAT DÖNEMİ SADECE 3 HAFTA SÜRÜYOR

Safran üretimindeki bir diğer kritik faktör ise zaman kısıtlaması olarak öne çıkıyor. Çiğdem bitkisi sonbaharda sadece iki ila üç haftalık bir dönemde çiçek açıyor.

Üreticiler, safranın sahip olduğu aromatik ve tat verici bileşenlerin güneş ışığından zarar görmemesi için toplama işlemlerini her gün gün doğumundan önce tamamlamak zorunda kalıyor.

DOĞAL BİR ORTAMDA ÇOĞALAMIYOR

Safran bitkisinin biyolojik yapısı da üretimi tamamen insan faktörüne bağımlı kılıyor. Kısır bir bitki olan safran çiğdemi, kendi kendine yaşayabilir tohum üretemiyor. Türün devamlılığı ve yeni bitkilerin yetişmesi, sadece kök soğanlarının insanlar tarafından toprağa elle dikilmesiyle sağlanıyor. Kültürün varlığı doğrudan çiftçilerin faaliyetlerine dayanıyor.