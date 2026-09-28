Yenilebilir mantarlar, gastronomi dünyasında sadece lezzetleriyle değil, nadir bulunmaları ve astronomik fiyatlarıyla da dikkat çekiyor. Toprak altından zorlu mücadelelerle çıkarılan ya da sadece belirli iklim koşullarında yetişen özel türler, dünyanın en seçkin restoranlarında gramla ve porsiyonluk olarak servis ediliyor.

PİYASANIN ZİRVESİNDE BEYAZ TRÜF YER ALIYOR

Sektör temsilcileri ve uzmanların aktardığı bilgilere göre, dünyanın en pahalı mantarı unvanını beyaz trüf elinde tutuyor. Sezonuna, boyutuna ve kalitesine bağlı olarak kilogram fiyatı binlerce doları bulan bu özel tür; toprak altında, belirli ağaç kökleriyle ortak yaşam sürdürerek gelişiyor.

Doğal ortamında tespit edilmesi oldukça zor olan beyaz trüf, yalnızca özel eğitimli köpeklerin yardımıyla toplanabiliyor.

KİLOSU 1000 DOLARIN ÜZERİNDE

Gastronomi çevrelerinde 'siyah elmas' olarak nitelendirilen siyah trüf ise beyaz türevine kıyasla daha ulaşılabilir bir fiyat aralığında seyretmekle birlikte, kilogramı bin doların üzerindeki alıcılarıyla lüks tüketim kategorisinde yer almaya devam ediyor. Isıl işleme dayanıklılığı sayesinde makarna ve risotto gibi tabaklarda sıklıkla tercih ediliyor.

Japon mutfağının en değerli ürünlerinden biri olan Matsutake mantarı da nadir yetişme koşulları ve kendine özgü aromatik yapısı nedeniyle yüksek fiyatlara satılan türler arasında. Bu nadir mantar türünün 2020 yılında Romanya'nın Suceava bölgesinde tespit edilmesi, mikoloji uzmanları ve toplayıcılar arasında heyecan uyandırmıştı.

BAHARIN HABERCİSİ KUZU GÖBEĞİ

Trüf ailesine kıyasla daha erişilebilir bir seviyede yer alan kuzu göbeği (Morel) mantarları ise özellikle kurutulmuş formlarıyla uzmanlaşmış pazarlarda yüksek ticari değer taşıyor. İlkbahar aylarında ortaya çıkan ve gözenekli yapısıyla tanınan bu tür, Doğu Avrupa ve Romanya ormanlarında da yerel toplayıcılar tarafından yoğun ilgi görüyor.