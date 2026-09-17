Mutfaklarda yemeklere kattığı eşsiz lezzet ve renkle bilinen, piyasadaki astronomik fiyatıyla ise adeta altınla yarışan safran, son dönemde kendi imkanlarıyla yüksek gelir elde etmek isteyenlerin odak noktası haline geldi.

Gramı bile servet değerinde olan bu değerli baharat, doğru yöntemlerle evlerin bahçesinde kolayca yetiştirilebiliyor.

ZORLU İKLİM ŞARTLARINA DAYANIKLI

Kekik, biberiye ve fesleğen gibi sık kullanılan yemeklik otların aksine biraz daha özen isteyen safran aslında toprak altındaki soğan yapısı sayesinde zorlu iklim şartlarına oldukça dayanıklı. Yaz sıcaklarına, soğuğa ve kuraklığa direnç gösteren bitki; iyi drene edilmiş, kireçli ve hafif kuru toprakları seviyor.

Yaz sonu veya sonbahar başında toprağa yaklaşık 10 santimetre derinlikle dikilen soğanlar, günde en az 8 saat doğrudan güneş ışığı aldığında mor çiçekleriyle bahçeleri süslüyor.

CIMBIZLA TEK TEK TOPLANIYOR

Safranın kilosunun servet değerinde olmasının ve yüksek kazanç kapısı sunmasının arkasında ise yoğun bir el işçiliği yatıyor. Çiçeklerin merkezinde yer alan kırmızı liflerin tek tek cımbız yardımıyla özenle toplanması gerekiyor. Toplanan bu parçalar oda sıcaklığında veya düşük ısıda kurutulup yaklaşık 3 ay olgunlaşmaya bırakıldıktan sonra kullanıma hazır hale geliyor.

Gerekli bakımı sağlayan ve bahçesini bu "kırmızı altına" ayıran üreticiler, elde ettikleri yüksek katma değerli hasat sayesinde kısa sürede önemli bir ekonomik kazancın sahibi oluyor. Küçük bir alanda bile yüksek verim sağlayan safran, sabırlı üreticisine 1 yıl içinde ev ve araba aldıracak düzeyde ciddi bir gelir kapısı aralıyor.