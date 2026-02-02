ABD'nin en prestijli müzik ödülü Grammy'nin sunucusu Trevor Noah'ın 'Epstein adası' şakası, Başkan Donald Trump'ın çileden çıkardı.

Ödül törenini sunan Trevor, yılın şarkısı ödülünü kazanan Billie Eilish'i tebrik ederken "İşte bu, yılın şarkısı! Tebrikler, Billie Eilish. Vay canına. Bu, her sanatçının istediği bir Grammy, neredeyse Trump'ın Grönland'ı istediği kadar" dedi.

Şakasına yaptığı bu ekleme ise, Trump'ın büyük öfkesine sebep oldu. Trevor, "Grönland'ı bu kadar istemesi mantıklı, çünkü Epstein öldüğünden beri, Bill Clinton'la takılmak için yeni bir adaya ihtiyacı var" diye konuştu.

Şaka, salonda büyük kahkaha ve alkış topladı. Buna karşın ABD Başkanı bu espriye gülmedi. Sosyal medya üzerinden Trevor Noah'a yüklenen Trump, ödül törenini sunan Trevor'a dava açmakla tehdit etti.

TRUMP'TAN ZEHİR ZEMBEREK PAYLAŞIM

Sosyal medyaki paylaşımında Trump "Grammy Ödülleri son yılların EN KÖTÜSÜ, neredeyse izlenemez! CBS, bu çöpün artık yayınlarını kirletmemesi nedeniyle şanslı. Sunucu Trevor Noah, her kim olursa olsun, Düşük Reytingli Akademi Ödülleri'ndeki Jimmy Kimmel kadar kötü" diyerek Noah'a yüklendi.

Trump, paylaşımının devamında "Noah, Donald Trump ve Bill Clinton'ın Epstein Adası'nda zaman geçirdiklerini söyleyerek benim hakkımda YANLIŞ bir beyanda bulundu. Bill adına konuşamam, ama ben Epstein Adası'na ya da yakınlarına hiç gitmedim ve bu akşamki yanlış ve iftira niteliğindeki açıklamaya kadar, sahte haber yapan medya tarafından bile orada bulunduğum suçlamasıyla karşı karşıya kalmadım" diye ekledi.

Trump, paylaşımının sonunda "Tam bir ezik olan Noah, gerçekleri doğru öğrense iyi olur, hem de çabuk. Görünüşe göre avukatlarımı bu zavallı, acınası, yeteneksiz, aptal sunucuyu dava etmeleri için göndereceğim ve onu büyük miktarda para için dava edeceğim.Hazır ol Noah, seninle biraz eğleneceğim!" dedi.