Gran Fondo Trabzon 2025, Karadeniz’in eşsiz doğası, tarihi ve kültürel dokusu eşliğinde, 5 Temmuz Cumartesi sabahı Maraş Caddesi’nden start alarak bisiklet tutkunlarını Trabzon’un kalbinde buluşturdu. Trabzon Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, Trabzon Valiliği, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Bisiklet Federasyonu destekleriyle ve 78 Event organizasyonuyla Trabzon’da ilk kez düzenlenen yarış, şehri adeta bir spor festivaline dönüştürdü.

“Spor Şehri Trabzon” ve “Trabzon’u Keşfet” vizyonuyla gerçekleştirilen yarışta, Uzun Parkur (84,9 km, 2.041 m tırmanış) ve Kısa Parkur (45,8 km, 823 m tırmanış) olmak üzere iki farklı rota yer aldı. Amatör ve lisanslı bisikletçilerin yanı sıra Paralimpik ve Tandem sporcuların da yer aldığı yarışta, katılımcılar Karadeniz’in serin esintisi, yeşilin binbir tonu ve tarihi yapılar eşliğinde unutulmaz bir mücadele sergiledi.

Gran Fondo Trabzon’da Türkiye’nin Dört Bir Yanından Bisiklet Coşkusu

Gran Fondo Trabzon 2025, farklı yaş gruplarından ve şehirlerden gelen toplam 133 sporcunun katılımıyla renkli ve coşkulu bir atmosferde gerçekleşti. 99 bisikletçi kısa parkurda, 33 bisikletçi ise uzun parkurda pedal çevirirken, 1 paralimpik sporcu da kısa parkurda mücadele verdi. 18 kadın sporcu arasında uzun parkurda 1, kısa parkurda ise 17 kadın yarışmacı yer aldı. Organizasyona ayrıca 21 genç sporcu da katılarak geleceğin yıldızları arasında yerlerini aldı. Trabzon, Giresun, Ordu, Adana, Kahramanmaraş, Bitlis, Samsun, Düzce, Ankara, İzmir ve İstanbul gibi Türkiye’nin dört bir yanından gelen bisikletçiler, Karadeniz’in eşsiz doğasında yarışmanın heyecanını birlikte yaşadı.

Startı Trabzon’un Önde Gelen İsimleri Verdi

Gran Fondo Trabzon 2025’in startı Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Özgür Kara, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Fatih Göktaş, Trabitaş Genel Müdürü Ali Şahin ve Büyük Birlik Partisi Trabzon İl Başkanı Adem Aydın tarafından verildi.

Gran Fondo Trabzon İlk Senesinde Yemyeşil Doğası ve Zorlu Tırmanışlarıyla Unutulmaz Bir Yarış Oldu

Gran Fondo Trabzon’da uzun ve kısa parkur, saat 08.30’da Maraş Caddesi’nden aynı anda start aldı. Kısa parkurda, starttan yaklaşık 7 kilometre sonra Akçaabat girişinde bisikletçiler ilk rampada atak yapıp kaçış grubu oluşturdu. Bir tarafı orman, diğer tarafı denizle çevrili rotada ilerleyen bisikletçiler, Trabzon Stadyumu manzarası eşliğinde harika bir inişin ardından finişe ulaştı.

Uzun Parkur ise 2 bin metre tırmanışıyla bisikletçiler için sert ancak keyifli bir parkur oldu. Ön grup, bütün rota boyunca iki üç kişilik bir ekip halinde ilerledi. Yarış boyunca uyguladıkları strateji sayesinde birinci ve ikinci sırayı elde ettiler.

İlk Kez Düzenlenen Gran Fondo Trabzon 2025'e İmzalarını Attılar

Gran Fondo 2025'te kısa parkur erkeklerde Miraç Akgün (01:23:40), kadınlarda Semahat Beyza Ersan (01:52:37) finishi ilk geçen isimler oldular. Uzun parkurda erkeklerde Murat Güç (02:46:44), kadınlarda Züleyha Dikbaş (03:33:44) zafere ulaştı.