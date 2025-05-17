12 saat kadar devam eden yangın faciasının izleri hala sürüyor. Gece başlayan yangın öğlene doğru kontrol altına alındı. Yangının mutfaktaki kızartma yapılan grill tezgahı nedeniyle çıktığı belirlendi.

Yangının ardından yetki tartışması başladı. Bolu Belediyesi'ni hedef gösterildi. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, belediyenin büyükşehir olmaması nedeniyle mücavir yetki alanlarında olmadığını belirtti. Özcan, "beni de yargılayabilirsiniz" diyerek de "hodri meydan" dedi.

Başta yazılan bilirkişi raporu ardından heyet değişikliği ile yenilendi. CHP, bu duruma sert tepki gösterdi. CHP, ilk rapora göre denetimin Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda olduğunu belirtti.

Bölgenin büyükşehir belediyesine bağlı olmaması nedeniyle de İçişleri Bakanlığı'na bağlı il özel idaresinin denetimsizliği de tepkilere neden oldu.

İDDİANAME YAZILDI

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 78 kişinin öldüğü Grand Kartal Otel yangınına ilişkin 13 kişi hakkında 1998'er, 19 kişi hakkında da 22 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle dava açtı.