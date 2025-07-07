Bolu Kartalkaya’da bulunan Grand Kartal Otel’de meydana gelen 78 kişinin yaşamını yitirdiği, 133 kişinin yaralandığı yangına ilişkin 19’u tutuklu toplam 32 sanığın yargılandığı davanın ilk duruşması, Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Bolu Sosyal Bilimler Lisesi’nin spor salonunda başladı.

OTEL SAHİBİNE AYLIK GELİR TEPKİSİ

Duruşma, sanıkların kimlik tespitleriyle başladı. Kimlik tespiti sırasında otelin sahibi Halit Ergül, aylık kazancının 100 bin TL olduğunu söylemesine, salonda duruşmayı takip eden müştekiler tepki gösterdi.

Duruşmada ilk olarak tutuklu sanık Gazelle Otel Genel Müdürü Ahmet Demir savunma yaptı. Demir, "Çok derin bir üzüntü içindeyim. Elbette yaşanan acıyı gideremeyeceğiz. Hepimizin ailesi var, insanız. Turizm sektörüne önemli hizmetler vermiş Grand Kartal Otel’in sahiplerinin bir karıncayı incitme gibi bir durumu yoktur, yıllardır tanıyorum" dedi.

Gazelle Otel’in sorumlusu olduğunu ifade eden sanık Demir, "Grand Kartal’ın yetkilisi ve sorumlusu olduğuma dair bir belge bulunmamaktadır. Maaşımı ve ödemelerimi Gazelle Otel’den almaktayım. Meydana gelen olay zamanında, yanan otelden herhangi bir görevli, beni patronlarım da dahil olmak üzere kimse beni aramamıştır, bilgilendirmemiştir. Grand Kartal’ın sorumlusu olsam bana haber verilirdi. Olayın sonrasında haberim olmuştur" savunmasını yaptı.