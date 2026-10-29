Burdur-Ankara yolunun Antalya Kavşağı’nda dün akşam üzeri, Fethiye’den Ankara yönüne dönüş yapan TIR’ın kasasındaki granit plakaların bir kısmı yola düştü. Dökülen malzeme nedeniyle yolun bir şeridi trafiğe kapandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve Karayolları ekipleri sevk edildi. TIR sürücüsüne “Genel yükleme güvenliği ihlali/tehlikeli yükleme” maddesinden 3 bin lira idari para cezası uygulandı.
Karayolları ekibi, yola dökülen granit parçalarını iş makinesiyle kamyona yükledi. Temizliğin ardından yol yeniden trafiğe açıldı.