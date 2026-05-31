Trump yönetimi, büyük tepki toplayan yeni göçmenlik politikasının etkilerini hafifletmeye çalışıyor.

Geçtiğimiz hafta Göçmenlik Dairesi tarafından yayımlanan genelge, yüz binlerce yeşil kart başvurusunun kaderini tehlikeye atmıştı.

Normal şartlarda göçmenler ülke dışına çıkmadan statü değişikliği yapabiliyordu. Ancak yeni kurallar olağanüstü durumlar hariç herkesin kendi ülkesindeki Amerikan konsolosluğuna dönmesini zorunlu kıldı.

Bu durum göçmenler ve iş dünyası arasında büyük bir endişe yarattı. Birçok kişi seyahat yasakları yüzünden insanların yurt dışında mahsur kalmasından korktu. Yoğun eleştiriler üzerine hükümet geri adım atmak zorunda kaldı.

BAKANLIKTAN MÜJDE

İç Güvenlik Bakanlığı hafta sonu yaptığı açıklamayla bu düzenlemenin kapsamını daralttı.

Bakanlık yetkilileri yeni rehberin aslında sadece uzun süredir yürürlükte olan mevcut yasaları yansıttığını savundu.

Bu değişikliğin yasalara uygun hareket eden nitelikli kişileri engellemeyeceği belirtildi. Bakanlık tarafından yapılan resmi açıklamada "Bu politika, yasalara uyan son derece nitelikli başvuru sahipleri ve yetenekli profesyoneller üzerinde gözle görülür hiçbir olumsuz etki yaratmayacaktır. Ulusal çıkarlara katkıda bulunan ve Amerika Birleşik Devletleri'ne ekonomik fayda sağlayan bu yabancılar, gelecekte de takdir yetkisinin olumlu şekilde kullanılmasından yararlanmaya devam edeceklerdir" denildi.

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

Eski Göçmenlik Dairesi Başsavcısı Lynden Melmed de hükümetin bu son hamlesiyle kuralları daha esnek hale getirmeye çalıştığını belirtti.

Melmed yetkililerin geçmişten beri bu tür kararlarda takdir yetkisine sahip olduğunu hatırlattı. Ancak yeni kılavuzun göçmenler ve avukatlar için hala ciddi yükler getireceğini de ekledi.

Başvuru sahiplerinin Amerika'da kalabilmek için artık daha fazla kanıt sunması gerekecek.

Yönetimin çelişkili mesajları kurum içindeki memurların da kafasını karıştırdı. Melmed mevcut durumu şu sözlerle özetledi: "Temeldeki politika yasal göç sürecini hala yavaşlatacaktır ancak en azından takındıkları sert söylemi biraz olsun yumuşatmış oldular."