İstanbul'da 5 zincir marketten alınan domates örneklerinde yapılan analizler, gıda güvenliği konusunda ciddi bulguları ortaya çıkardı. Greenpeace Türkiye'nin çalışmaları sonucunda örneklerin üçünde, yani yüzde 15'inde mevzuata aykırılık tespit edildi.

YASAKLANMIŞ MADDE VE ÖLÇÜM SINIRI AŞMIŞ

Uluslararası akredite bir laboratuvarda inceleme yapan uzmanlar, örneklerin birinde 31 Arık 2010 tarihinden itibaren tamamen yasaklanmış olan Chlorfenapyr etken maddesine rastladı. Öte yandan, üç örnekten ikisinde domateste kullanımı ruhsatı olmayan maddeler bulundu.

Reyonlarda sergilenen Hal Kayıt Sistemi bilgilerine göre, bu örneklerin iyi tarım logolu olduğu belirtildi. Ancak analizler, ölçüm sınırı aşımının yanı sıra, çoğu örnekte birden fazla pestisit bulundurulduğunu da gösterdi.

20 örnek arasında 7'sinde, yani yüzde 35'inde 3'den fazla pestisit bulundu. Çocuk sağlığı için risk oluşturduğu belirtilen per- ve polifloroalkil maddeleri (PFAS) içeren pestisitlerin incelendiği çalışmada, 20 örnekten 14'ünde, yani yüzde 70'inde en az bir PFASılı madde tespit edildi.

Greenpeace, yasal sınırların altında bulunsa dahi en fazla 3 farklı pestisit etken maddesine izin verilmesini istedi. Marketlerin kendi iç standartlarını oluşturarak maksimum kalıntı limitlerini devletin belirlediği sınırların yüzde 20 altında belirlemesini önerdi.