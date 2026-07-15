Transfer sezonunu Vedat Muriqi ve Nathan Ake ile açan Fenerbahçe, son olarak Marsilya'nın 24 yaşındaki İngiliz yıldızı Mason Greenwood'u renklerine bağlayarak Avrupa'da çok ses getiren bir işe imza attı. Ancak Sarı-Lacivertlilerin durmaya niyeti yok...

İLK HEDEF MANU'NUN YILDIZI

Sağ kanadı Greenwood'a emanet eden Aziz Yıldırım, sol kanat için de dünya yıldızı bir ismi gündemine aldı. Sarı-Lacivertliler, rotasını Manchester United'da ayrılığı gündemde olan Marcus Rashford'a çevirdi. İngiltere Milli Takımı ile 2026 Dünya Kupası'nda bugün Arjantin ile yarı final maçına çıkacak olan oyuncu için kulübüyle temaslara başlandı.

GEÇEN SENE ÇOK İSTENMİŞTİ

Öte yandan gündeme gelen bir diğer isim ise geçen sezon Kanarya'nın çok istediği ancak Atletico Madrid'e kaptırdığı Ademola Lookman. Sarı-Lacivertliler, Nijeryalı oyuncunun İspanyol ekibindeki durumunun netlik kazanmasını bekliyor. Olası bir ayrılık gündeme geldiği takdirde Fenerbahçe de bu transfer için girişimde bulunan ilk kulüp olmayı planlıyor.