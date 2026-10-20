Fenerbahçe’nin yıldız oyuncusu Mason Greenwood, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Slavia Prag ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Maçta 1 gol kaydeden İngiliz yıldız açıklamasında, "Kişisel olarak düşüncem, iyi bir mücadele ortaya koyduk. İyi savaştık. Çok top kazandık, pozisyonlar ürettik. Kazanmamız gerekiyordu ama futbol bu..." dedi.

'ÇOK ŞANSSIZ BİR SONUÇ''

Slavia Prag’ın son dakikalarda gol atmasına dair konuşan Greenwood, "Slavia Prag son dakika girdiği pozisyonu değerlendirdi. Çok şanssız bir sonuç. Bununla baş etmeliyiz, kafamızı kaldırmalıyız ve bir sonraki maça hazırlanmalıyız." yorumunu yaptı.

Greenwood son olarak, "Golümü attım, kişisel olarak fena oynamadım. Golümü attım ama takım her şeyden önce gelir. Çok fazla bir şey söylemek istemiyorum maçla ilgili olarak..." şeklinde konuştu.