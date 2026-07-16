Fenerbahçe, yeni transferi Mason Greenwood'a kavuştu. Sarı lacivertlilerin transferi için Marsilya ile anlaşma sağladığı İngiliz yıldız, perşembe günü saat 16.25 sularında İstanbul'a geldi. Greenwood'u taşıyan uçak, saat 16.25'te İstanbul'a indi.

Yüzlerce sarı lacivertli taraftar, yeni transferi karşılamak için havalimanında toplandı. Greenwood, tezahüratlar eşliğinde İstanbul'a gelirken, taraftarı selamladı ve alandan ayrıldı.

24 yaşındaki futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzalayan Fenerbahçe, Greenwood için 19 Temmuz Pazar günü de stadyumda imza töreni düzenleyecek. Fenerbahçe, Mason Greenwood transferi için Marsilya'ya 3 eşit taksitle 39 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

BİNLERCE KİŞİ UÇUŞU TAKİP ETTİ

Fenerbahçe'nin yeni transferi Masom Greenwood’u Türkiye’ye getiren Türk Hava Yolları (THY) uçağı, uçak takip sistemi ‘FlightRadar24’ uygulamasında şu anda en çok takip edilen uçuş oldu. Binlerce sarı-lacivertli, taraftar yeni transferlerini taşıyan uçağı takip etti.