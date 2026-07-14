Fenerbahçe yetenekli bir futbolcunun yanı sıra sözünden dönmeyen bir karakter de transfer etti. Sarı-lacivertli kulüp, Mason Greenwood’un transferine bitti gözüyle bakıyordu. Marsilya ile bonservis bedelinde anlaşma sağlanmış, Manchester United öncelikli satın alma hakkını kullanmayacağına dair evrakı göndermiş, artık resmi imzaların atılması bekleniyordu. Ancak bir anda ortaya Al Ahli çıktı.

‘SADECE FENER’E GİDERİM’ RESTİ ÇEKTİ

Al Ahli’yi çalıştıran Matthias Jaissle, Greenwood’u aradı ve yıllık 10 milyon Euro önerdi. Araplar, Marsilya’ya da 50 milyon Euro bonservis bedeli teklif etti. Ancak İngiliz yıldız, Fenerbahçe’de oynamak istediğini belirterek, Al Ahli’nin teklifini geri çevirdi. Greenwood, Fenerbahçe dışındaki teklifleri kabul etmeyeceğini Marsilya’ya da bildirdi. Fransız kulübü de Fener’in teklifini kabul etti.