Fenerbahçe, Vedat Muriqi ve Nahtan Ake'nin ardından Mason Greenwood transferinde de mutlu sona ulaştı. Sarı lacivertliler, Marsilya ile 3 eşit taksitle ödenecek 39 milyon euroluk bonservis karşılığında anlaşma sağladı.

Yapılan anlaşmanın ardından Marsilyalı taraftarlar, kazancı düşük bularak sosyal medyada yönetimi hedef aldı.

'PİYASA İSTEDİĞİMİZ SEVİYEYE ÇIKMADI'

Fenerbahçe'nin yeni transferi Mason Greenwood'un Marsilya'dan sürece ilişkin açıklama geldi. Marsilya Sportif Direktörü Gregory Lorenzi, İngiliz futbolcunun transferine ilişkin değerlendirmelerde bulunurken, Greenwood için bekledikleri transfer sürecinin yaşanmadığını söyledi. Lorenzi, "80-100 milyon euro seviyelerinde rakamlar konuşulurken Mason Greenwood için çok fazla fırsat olacağını düşünüyorduk. Ancak ne yazık ki kulüpler kapımızı çalmadı." ifadelerini kullandı.

İngiliz futbolcunun da ayrılık istediğini dile getiren Lorenzi, "Bu sadece Marsilya'nın isteği değildi. Oyuncu da kulüpten bir an önce ayrılmak istiyordu. Ayrılmak isteyen ve oluşturmak istediğimiz zihniyete uymayan bir oyuncuyu takımda tutmak gibi bir düşüncemiz olmadı. Mason artık Olympique Marsilya'nın oyuncusu değil. Kendisine kariyerinde başarılar diliyoruz. Biz artık geleceğe ve takıma katılacak yeni oyunculara odaklanacağız" diye konuştu.

Bu açıklamalar Marsilyalı taraftarların öfkesini dindirmeye yetmese de duruma açıklık getirdi.