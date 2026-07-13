Trendyol Süper Lig’de yaz transfer döneminin en dikkat çekici hamlelerinden birine hazırlanan Fenerbahçe, dünyaca ünlü İngiliz futbolcu Mason Greenwood transferinde mutlu sona çok yaklaştı. Sarı-lacivertli yönetimin uzun süredir yürüttüğü görüşmelerde büyük ölçüde anlaşma sağlandığı ve transferin imza aşamasına geldiği belirtildi.

Kulüp yönetiminin, 24 yaşındaki sağ kanat oyuncusunun Türkiye’ye uyum sürecini hızlandırmak için tüm detayları önceden planladığı öğrenildi. Bu kapsamda Greenwood’un İstanbul’da yaşayacağı lüks konutun da hazır hale getirildiği ifade edildi.

KOMŞULARI BİLE HAZIR

İngiliz futbolcunun yeni adresinin, Fenerbahçe’nin diğer yıldız oyuncuları N'Golo Kanté ve Marco Asensio’nun ikamet ettiği bölge olduğu kaydedildi. Böylece Greenwood’un İstanbul’da iki dünya yıldızıyla komşu olacağı belirtildi.

TARAFTAR MERAKLA BEKLİYOR

Konaklama detaylarının tamamlanmasının ardından kulüp yetkililerinin tamamen seyahat organizasyonuna odaklandığı aktarıldı. Transferin resmiyet kazanmasıyla birlikte uçuş planının netleştirileceği ve Mason Greenwood’un bu gece ya da en geç yarın İstanbul’a gelmesinin beklendiği ifade edildi.

Fenerbahçe taraftarı ise resmi açıklamanın yapılmasını heyecanla bekliyor.