Fenerbahçe'nin Mason Greenwood için Suudi Arabistan'dan gelen transfer teklifine olumsuz yanıt verdi. Sarı-lacivertlilerin, takımın önemli parçalarından biri olarak gördüğü İngiliz futbolcuyu satmayı planlamıyor.

Suudi kulüpleri Greenwood için harekete geçti. Ancak Fenerbahçe bu ilgiye olumlu yaklaşmadı. Sezon başında Marsilya'dan transfer edilen Greenwood'a Napoli'nin de ilgi gösterdiği daha önce gündeme gelmişti. İtalyan kulübünün transfer için 65 milyon euroyu gözden çıkardığı belirtiliyordu.

Greenwood, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 20 maçta 10 gol attı ve 4 asist yaptı.