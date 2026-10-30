Fenerbahçe'de Mason Greenwood, teknik direktör Dirk Kuyt'a 10 numara pozisyonunda oynama isteğini iletti. Sabah'ın haberine göre İngiliz futbolcu, Hollandalı çalıştırıcıyla yaptığı görüşmede bu rolde daha etkili olabileceğini belirtti.

İsmail Kartal'ın ayrılmasının ardından teknik direktörlük görevine getirilen Kuyt da Greenwood'u yeniden forvet arkasında değerlendirmeyi planlıyor. İngiliz oyuncu, Kartal döneminde bir kez bu pozisyonda görev yapmış, daha sonra yeniden sağ kanada çekilmişti.

HÜCUMDA DAHA ÖZGÜR BİR ROL

Haberde, Kuyt'ın Greenwood'dan savunmaya daha az katkı vermesini isteyeceği belirtildi. Hollandalı teknik adam, oyuncunun hücumdaki yeteneklerini daha özgür kullanmasını sağlayarak takımın hücum gücünü artırmayı hedefliyor.

25 yaşındaki Greenwood, Süper Lig'de 9 haftada 4 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.