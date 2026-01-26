Yalancı bahar etkisiyle hava sıcaklıkları artıyor. İstanbul ve çevresi dahil olmak üzere yurdun kuzey, batı ve iç kesimlerinde sıcaklıkların mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerine çıkması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son tahminlere göre, bugün Trakya’nın batısı, Marmara’nın güneydoğusu, Ege kıyıları ve Batı Karadeniz hattında sağanak yağış etkili olacak. Geçtiğimiz hafta dondurucu soğuklarla sarsılan bölgelerimizde sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyretmesi öngörülüyor.
ANTALYA İÇİN SARI KODLU UYARI
Yağışların özellikle Antalya çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Meteoroloji’nin "sarı kod" ile uyardığı kentte, şiddetli sağanak nedeniyle oluşabilecek sel ve su baskını riskine karşı vatandaşların tedbirli olması istendi. Batı Akdeniz genelinde yağışlı havanın yeni haftada da etkisini sürdürmesi bekleniyor.
BUZLANMA VE DON RİSKİNE DİKKAT
Hava sıcaklıklarındaki artışa rağmen, özellikle İç ve Doğu Anadolu bölgelerinde gece saatlerinde don ve buzlanma riski devam ediyor. Uzmanlar, sıcaklıkların artmasıyla birlikte karların hızla eriyebileceği ve yüksek kesimlerde heyelan veya çığ riskine karşı dikkatli olunması gerektiği konusunda uyarılarda bulundu. Karadeniz’in doğusu ve Bolu, Tokat çevrelerinde de yağışların aralıklarla süreceği bildirildi.